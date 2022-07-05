https://arabic.sputniknews.com/20220705/مقاتلات-شبحية-أمريكية-تنتشر-في-كوريا-الجنوبية-تحسبا-لأي-استفزاز-نووي-من-الجارة-الشمالية-1064679339.html
مقاتلات شبحية أمريكية تنتشر في كوريا الجنوبية تحسبا "لأي استفزاز نووي" من الجارة الشمالية
مقاتلات شبحية أمريكية تنتشر في كوريا الجنوبية تحسبا "لأي استفزاز نووي" من الجارة الشمالية
أعلن الجيش الكوري أن 6 مقاتلات شبحية من طراز"إف-35 إيه" وصلت إلى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، لإجراء "تدريبات للحلفاء"، فيما يعتبر أول نشر علني للطائرات... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T13:47+0000
2022-07-05T13:47+0000
2022-07-05T13:50+0000
كوريا الجنوبية
رصد عسكري
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ونفذت قاعدة "إيلسون" الجوية في ولاية ألاسكا الأمريكية الانتشار "في الوقت الذي تكثف فيه سيئول وواشنطن التنسيق الأمني وسط مخاوف بشأن احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية أو استفزازات أخرى"، حسبما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.وأضافت الوكالة نقلا عن القوات الأمريكية العاملة في كوريا الجنوبية أن "الطائرات العسكرية الأمريكية ستنضم إلى الطائرات الحربية الكورية الجنوبية، بما في ذلك "إف-35 إيه"، من أجل رحلات الاستطلاع والتدريب الروتينية المصممة لتعزيز التشغيل المشترك للقوات الجوية، وستستمر التدريبات حتى 14 يوليو/ تموز الجاري".وأفادت وزارة الدفاع الكورية في بيان صحفي: "يهدف الانتشار هذه المرة إلى إظهار الردع القوي للتحالف الكوري الجنوبي الأمريكي والموقف الدفاعي المشترك، بالإضافة إلى تحسين الأداء المشترك بين القوات الجوية".ويأتي هذا الانتشار عقب اتفاق تلا قمة مايو/أيار بين الرئيس يون سيوك-يول ونظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن نشر القوات العسكرية الاستراتيجية الأمريكية "في الوقت المناسب وبطريقة منسقة حسب الضرورة".
https://arabic.sputniknews.com/20220703/كوريا-الشمالية-تحذر-من-حرب-نووية-في-أوروبا-والمحيط-الهادئ-بسبب-تحركات-أمريكا-العسكرية-المتهورة-1064562768.html
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كوريا الجنوبية, رصد عسكري
مقاتلات شبحية أمريكية تنتشر في كوريا الجنوبية تحسبا "لأي استفزاز نووي" من الجارة الشمالية
13:47 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 13:50 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الكوري أن 6 مقاتلات شبحية من طراز"إف-35 إيه" وصلت إلى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، لإجراء "تدريبات للحلفاء"، فيما يعتبر أول نشر علني للطائرات الأمريكية الشبحية في المنطقة منذ عام 2017.
ونفذت قاعدة "إيلسون" الجوية في ولاية ألاسكا الأمريكية الانتشار "في الوقت الذي تكثف فيه سيئول وواشنطن التنسيق الأمني وسط مخاوف بشأن احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية أو استفزازات أخرى"، حسبما أفادت به وكالة "يونهاب
" الكورية للأنباء.
وأضافت الوكالة نقلا عن القوات الأمريكية العاملة في كوريا الجنوبية أن "الطائرات العسكرية الأمريكية ستنضم إلى الطائرات الحربية الكورية الجنوبية، بما في ذلك "إف-35 إيه"، من أجل رحلات الاستطلاع والتدريب الروتينية المصممة لتعزيز التشغيل المشترك للقوات الجوية، وستستمر التدريبات حتى 14 يوليو/ تموز الجاري".
وأفادت وزارة الدفاع الكورية
في بيان صحفي: "يهدف الانتشار هذه المرة إلى إظهار الردع القوي للتحالف الكوري الجنوبي الأمريكي والموقف الدفاعي المشترك، بالإضافة إلى تحسين الأداء المشترك بين القوات الجوية".
ويأتي هذا الانتشار عقب اتفاق تلا قمة مايو/أيار بين الرئيس يون سيوك-يول ونظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن نشر القوات العسكرية الاستراتيجية الأمريكية "في الوقت المناسب وبطريقة منسقة حسب الضرورة".