https://arabic.sputniknews.com/20220705/مقتل-جنديين-من-قوات-حفظ-السلام-بانفجار-عبوة-ناسفة-شرقي-مالي--1064690895.html
مقتل جنديين من قوات حفظ السلام بانفجار عبوة ناسفة شرقي مالي
مقتل جنديين من قوات حفظ السلام بانفجار عبوة ناسفة شرقي مالي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي مقتل جنديين من قوات حفظ السلام الأممية شرقي مالي في انفجار لغم بقافلتهم، اليوم الثلاثاء. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T16:07+0000
2022-07-05T16:07+0000
2022-07-05T16:07+0000
أخبار مالي
حفظ السلام
قتلى
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وجاء في بيان البعثة: "هذا الصباح، اصطدمت عربة مصفحة من قافلة لوجستية تابعة للبعثة بلغم على محور تيساليت-غاو. وبحسب تقرير أولي، لقي اثنان من الخوذ الزرق مصرعهما متأثرين بجراحهما، وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة نتيجة هذا الهجوم".وتابع البيان أنه تم إرسال قوة تدخل سريع إلى مكان الحادث وتم إجلاء الجرحى.وأدانت البعثة بشدة هذا الهجوم "الذي قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتلاحظ بقلق الاستخدام المتكرر من قبل الجماعات والعناصر الإرهابية للأجهزة المتفجرة التي تهدف إلى شل عمليات البعثة وعرقلة العودة إلى السلام".
أخبار مالي
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي, حفظ السلام, قتلى
مقتل جنديين من قوات حفظ السلام بانفجار عبوة ناسفة شرقي مالي
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي مقتل جنديين من قوات حفظ السلام الأممية شرقي مالي في انفجار لغم بقافلتهم، اليوم الثلاثاء.
وجاء في بيان البعثة: "هذا الصباح، اصطدمت عربة مصفحة من قافلة لوجستية تابعة للبعثة بلغم على محور تيساليت-غاو. وبحسب تقرير أولي، لقي اثنان من الخوذ الزرق مصرعهما متأثرين بجراحهما، وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة نتيجة هذا الهجوم".
وتابع البيان أنه تم إرسال قوة تدخل سريع إلى مكان الحادث وتم إجلاء الجرحى.
وأدانت البعثة بشدة هذا الهجوم "الذي قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتلاحظ بقلق الاستخدام المتكرر من قبل الجماعات والعناصر الإرهابية للأجهزة المتفجرة التي تهدف إلى شل عمليات البعثة وعرقلة العودة إلى السلام".