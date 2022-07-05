https://arabic.sputniknews.com/20220705/منسق-الحوار-الوطني-المصري-دستور-البلاد-ليس-مطروحا-للنقاش--1064705694.html

منسق الحوار الوطني المصري: دستور البلاد ليس مطروحا للنقاش

منسق الحوار الوطني المصري: دستور البلاد ليس مطروحا للنقاش

أكد منسق الحوار الوطني المصري ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، أن دستور البلاد ليس مطروحا للنقاش في الحوار الوطني لأن شرعية الدولة تقوم عليه، مشيرا إلى أنه لا يوجد... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار مصر الآن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال رشوان، في مؤتمر صحفي "هناك مسار مغلق لن يتم الاقتراب منه لأنه أساس الشرعية، وهو دستور مصر فهو ليس مطروحا في أي مرحلة أو أي توقيت في هذا الحوار فهو ما تقوم عليه شرعية الحكم وشرعية الحكم هي شرعية الدولة بعد الإطاحة باستبداد الإخوان".وشدد رشوان "الدستور محترم ولا مساس به ولا يوجد على جدول أعمال الحوار شيء يتعلق به عدا إعمال أحكامه".وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء أولى جلسات الحوار الوطني المصري، الذي يهدف إلى حدوث توافق بين القوى السياسية والحزبية المصرية، لكن باستثناء كل فصيل قتل أو ارتكب أعمال عنف أو حرض عليها.وقال المنسق العام للحوار ضياء رشوان، خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار:وأضاف رشوان، "اليوم بدأ الحوار الوطني ولن يستبعد منه أحد إلا من قتل أو شرد أو حرض وهذا لا يوجد خلاف عليه"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر والتي حكمت البلاد لمدة عام قبل ثورة 30 يونيو.كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي عن نيته إطلاق حوار وطني يضم كافة القوى السياسية، قبل أن يشير إلى عدم دعوة جماعة الإخوان المسلمين، وأعلن في وقت سابق عن تولي رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، مهام المنسق العام للحوار.من جانبه أعلن رشوان بوقت سابق عن تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني من 19 عضوا، بينهم موالين ومعارضين للسلطة.ورحبت أغلب قوى المعارضة في مصر بالدعوة للحوار الوطني، ولكنها أكدت أن إخلاء سبيل سجناء الرأي خطوة ضرورية لبدء هذا الحوار.

https://arabic.sputniknews.com/20220705/ضياء-رشوان-استبعاد-جماعة-الإخوان-وكل-متورط-في-عنف-من-الحوار-الوطني-1064696749.html

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