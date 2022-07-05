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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/من-أين-يأتي-المرتزقة-الأجانب-إلى-أوكرانيا-1064669170.html
من أين يأتي المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا؟
من أين يأتي المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا؟
نشرت وزارة الدفاع الروسية بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا. وأفادت المعطيات، أن معظم العسكريين المحترفين جاؤوا إلى منطقة الحرب من بولندا. هذا البلد... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:07+0000
2022-07-05T10:07+0000
انفوجرافيك
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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المعطيات المذكورة بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2022.
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انفوجرافيك, инфографика

من أين يأتي المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا؟

10:07 GMT 05.07.2022
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نشرت وزارة الدفاع الروسية بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا. وأفادت المعطيات، أن معظم العسكريين المحترفين جاؤوا إلى منطقة الحرب من بولندا. هذا البلد الأوروبي أيضا يتصدر من حيث عدد المرتزقة القتلى. شاهد المزيد على إنفوجراف "سبوتنيك" لمعرفة أكبر 10 دول من حيث عدد المرتزقة الأجانب القادمين إلى أوكرانيا، من بقى ومن لقي حتفه ومن غادر.
من أين يأتي المرتزقة؟ - سبوتنيك عربي
من أين يأتي المرتزقة؟ - سبوتنيك عربي
المعطيات المذكورة بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2022.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:01 GMT
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