https://arabic.sputniknews.com/20220705/من-أين-يأتي-المرتزقة-الأجانب-إلى-أوكرانيا-1064669170.html
من أين يأتي المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا؟
من أين يأتي المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا؟
نشرت وزارة الدفاع الروسية بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا. وأفادت المعطيات، أن معظم العسكريين المحترفين جاؤوا إلى منطقة الحرب من بولندا. هذا البلد... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:07+0000
2022-07-05T10:07+0000
2022-07-05T10:07+0000
انفوجرافيك
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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المعطيات المذكورة بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2022.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
من أين يأتي المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا؟
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نشرت وزارة الدفاع الروسية بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا. وأفادت المعطيات، أن معظم العسكريين المحترفين جاؤوا إلى منطقة الحرب من بولندا. هذا البلد الأوروبي أيضا يتصدر من حيث عدد المرتزقة القتلى. شاهد المزيد على إنفوجراف "سبوتنيك" لمعرفة أكبر 10 دول من حيث عدد المرتزقة الأجانب القادمين إلى أوكرانيا، من بقى ومن لقي حتفه ومن غادر.
المعطيات المذكورة بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2022.