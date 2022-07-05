https://arabic.sputniknews.com/20220705/من-الهمس-إلى-العلنالولايات-المتحدة-تتجه-نحو-ركود-اقتصادي-1064655825.html
"من الهمس إلى العلن"..الولايات المتحدة تتجه نحو ركود اقتصادي
"من الهمس إلى العلن"..الولايات المتحدة تتجه نحو ركود اقتصادي
أشار تقرير إعلامي إلى أن حالة من الركود الاقتصادي المحتمل تتزايد في الولايات المتحدة الأمريكية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T06:08+0000
2022-07-05T06:08+0000
2022-07-05T06:08+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102276/94/1022769453_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_09b549b53d93fee151f179c3a0c1f362.jpg
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "بوليتيكو"، فإن الحديث عن ركود في الاقتصاد الأمريكي أصبح متداولا بشكل أكبر في "وول ستريت" بواشنطن.ويلاحظ أيضا أنه من خلال التصاريح حول الاقتصاد في جميع أنحاء البلاد، فإنهم واثقون بشكل متزايد من الركود قادم، ويتحرك قادة الأعمال من المخاوف الصامتة إلى الحديث المفتوح عن الانكماش الاقتصادي ،ويضيف المحللون في وول ستريت بشكل متزايد إمكانية حدوث الركود لتوقعاتهم.وبحسب التقرير نقلا عن أحد الاقتصاديين فإن الركود سيبدأ في الأشهر الثلاثة القادمة من هذا العام ومع ذلك، يمكن أن تكون قصيرة الأجل إذا كانت بعض العوامل لا تؤدي إلى تفاقم الوضع.يذكر أنه في الأسبوع الماضي أشار رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FRS) ، جيروم باول ، إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه مخاطر بسبب سياسة المنظم. وأصبحت الأسواق تعتقد أنه مع الاعتراف بمخاطر الركود، قد لا يكون تشديد السياسة النقدية قاسيا للغاية، لكن التضخم في الولايات المتحدة مرتفع للغاية لدرجة أن مثل هذا السيناريو غير مرجح.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/خبير-اقتصادي-يتوقع-أن-يستمر-الفيدرالي-الأمريكي-في-رفع-أسعار-الفائدة-حتى-نهاية-2023-1063848902.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102276/94/1022769453_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_4720f57d1247d8222537b0f3cb0a95aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"من الهمس إلى العلن"..الولايات المتحدة تتجه نحو ركود اقتصادي
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى أن حالة من الركود الاقتصادي المحتمل تتزايد في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع
"بوليتيكو"، فإن الحديث عن ركود في الاقتصاد الأمريكي أصبح متداولا بشكل أكبر في "وول ستريت" بواشنطن.
وأضاف التقرير أن الارتفاع الحاد في الأسعار وزيادة سعر الفائدة الأساسي ومحاولات السلطات الأمريكية لمحاربة التضخم أدت إلى حقيقة أن "الهمس بشأن الانكماش الاقتصادي القادم قد أصبح يتم الحديث عنه بشكل علني ".
ويلاحظ أيضا أنه من خلال التصاريح حول الاقتصاد في جميع أنحاء البلاد، فإنهم واثقون بشكل متزايد من الركود قادم، ويتحرك قادة الأعمال من المخاوف الصامتة إلى الحديث المفتوح عن الانكماش الاقتصادي ،ويضيف المحللون في وول ستريت بشكل متزايد إمكانية حدوث الركود لتوقعاتهم.
وبحسب التقرير نقلا عن أحد الاقتصاديين فإن الركود سيبدأ في الأشهر الثلاثة القادمة من هذا العام ومع ذلك، يمكن أن تكون قصيرة الأجل إذا كانت بعض العوامل لا تؤدي إلى تفاقم الوضع.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي أشار رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FRS) ، جيروم باول ، إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه مخاطر بسبب سياسة المنظم. وأصبحت الأسواق تعتقد أنه مع الاعتراف بمخاطر الركود، قد لا يكون تشديد السياسة النقدية قاسيا للغاية، لكن التضخم في الولايات المتحدة مرتفع للغاية لدرجة أن مثل هذا السيناريو غير مرجح.