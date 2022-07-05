https://arabic.sputniknews.com/20220705/موسكو-حرب-العقوبات-ضد-روسيا-لم-تؤد-إلى-تدهور-حاد-في-الاقتصاد--1064682301.html

موسكو: حرب العقوبات ضد روسيا لم تؤد إلى تدهور حاد في الاقتصاد

موسكو: حرب العقوبات ضد روسيا لم تؤد إلى تدهور حاد في الاقتصاد

كشف عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن العقوبات العربية لم تحدث انهيارا في التجارة الروسية، مؤكدا أن هناك اتجاها تصاعديا في حجم الإيرادات لميزانيات المناطق. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T14:28+0000

2022-07-05T14:28+0000

2022-07-05T14:28+0000

روسيا

قوانين الاقتصاد

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وقال سوبيانين في اجتماع للحكومة الروسية بشأن الاقتصاد "اليوم يتطور الوضع بشكل مستقر إلى حد ما، يمكننا القول أن عددًا من المؤشرات في النطاق الطبيعي بالفعل. وهذا ينطبق أيضًا على التجارة، كما نرى في جميع المؤشرات: كل من تجارة المواد الغذائية والخدمات أعلى من مؤشرات العام الماضي. يمكن للمرء، بالطبع، أن يقول إنه كان هناك وباء، ولا يمكن مقارنته تمامًا. ربما. ولكن مع ذلك، لم يكن هناك انهيار".علاوة على ذلك، وفقا لرئيس بلدية موسكو، تمت إزالة قضايا التجارة وتوفير السلع الأساسية.وأضاف سوبيانين أن هناك اتجاها لزيادة الإيرادات للميزانيات الإقليمية "الميزانيات الإقليمية تعمل أيضا بشكل مستقر. حتى الاتجاه التصاعدي في الإيرادات. من الواضح أن ديناميات نمو الميزانية ستنخفض بحلول نهاية العام، ولكن على الأرجح سنصل إلى الأهداف التي خططنا لها العام الماضي لهذا العام وقال سوبيانين إن المنطقة تشهد نموا يتراوح بين 6 و 8%".

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روسيا, قوانين الاقتصاد