https://arabic.sputniknews.com/20220705/ميدفيديف-معلقا-على-تصريحات-كيشيدا-حول-سقف-الأسعار-اليابان-لن-تحصل-على-نفط-وغاز-من-روسيا-1064669496.html

ميدفيديف معلقا على تصريحات كيشيدا حول سقف الأسعار: اليابان لن تحصل على نفط وغاز من روسيا

ميدفيديف معلقا على تصريحات كيشيدا حول سقف الأسعار: اليابان لن تحصل على نفط وغاز من روسيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، في تعليقه على تصريح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بشأن سقف أسعار النفط الروسي، أن طوكيو لن تحصل على... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T10:18+0000

2022-07-05T10:18+0000

2022-07-05T10:18+0000

روسيا

سخالين

قطاع الطاقة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1064489322_0:72:3073:1800_1920x0_80_0_0_825fb39895151684b4fe7cc718fd7c8f.jpg

وقال ميدفيديف، عبر "تليغرام"، اليوم الثلاثاء، "هذا يعني، عند ترجمته من اليابانية إلى الروسية، أنه سيكون هناك نفط أقل بشكل ملحوظ في السوق، وسعره سيكون أعلى من ذلك بكثير. علاوة على ذلك، فهو أعلى من السعر الفلكي المتوقع 300-400 دولار. فلتقارنوا مع ديناميات أسعار الغاز".وأعلن رئيس الوزراء الياباني، أمس، أن سقف الأسعار للنفط الروسي يمكن تحديده بنصف قيمته الحالية؛ ومن المقرر أيضا إنشاء آلية تمنع شراء النفط من روسيا الاتحادية بتكلفة أعلى من السقف.هذا وأصدر الرئيس فلاديمير بوتين، يوم 30 حزيران/يونيو الماضي، مرسوما يقضي بتحويل ملكية شركة "ساخالين للطاقة" إلى الحكومة الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية ضد بلاده.وسيتم نقل ممتلكات وحقوق والتزامات "ساخالين للطاقة"، الشركة المشغلة لمشروع "سخالين 2" للغاز الطبيعي المسال، إلى الحكومة الروسية؛ وسيتم نقل الأصول إلى شركة "غاز بروم ساخالين القابضة"، وهي شركة أسستها الحكومة الروسية.ووفقا للمرسوم الرئاسي يتوجب على المساهمين في "ساخالين للطاقة" إبلاغ الحكومة، في غضون شهر، بما إذا كانوا يوافقون على الحصول على أسهم في الشركة الجديدة؛ وفي حال حدوث خلاف ذلك، سيتم بيع أصولهم وتحويل الأموال إلى حساب خاص سيفتح باسم كل مساهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220701/بيسكوف-لا-توجد-أسباب-لوقف-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-بسبب-المرسوم-الخاص-بـسخالين-2-1064494726.html

سخالين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, سخالين, قطاع الطاقة