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https://arabic.sputniknews.com/20220705/ميدفيديف-معلقا-على-تصريحات-كيشيدا-حول-سقف-الأسعار-اليابان-لن-تحصل-على-نفط-وغاز-من-روسيا-1064669496.html
ميدفيديف معلقا على تصريحات كيشيدا حول سقف الأسعار: اليابان لن تحصل على نفط وغاز من روسيا
ميدفيديف معلقا على تصريحات كيشيدا حول سقف الأسعار: اليابان لن تحصل على نفط وغاز من روسيا
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، في تعليقه على تصريح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بشأن سقف أسعار النفط الروسي، أن طوكيو لن تحصل على... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:18+0000
2022-07-05T10:18+0000
روسيا
سخالين
قطاع الطاقة
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وقال ميدفيديف، عبر "تليغرام"، اليوم الثلاثاء، "هذا يعني، عند ترجمته من اليابانية إلى الروسية، أنه سيكون هناك نفط أقل بشكل ملحوظ في السوق، وسعره سيكون أعلى من ذلك بكثير. علاوة على ذلك، فهو أعلى من السعر الفلكي المتوقع 300-400 دولار. فلتقارنوا مع ديناميات أسعار الغاز".وأعلن رئيس الوزراء الياباني، أمس، أن سقف الأسعار للنفط الروسي يمكن تحديده بنصف قيمته الحالية؛ ومن المقرر أيضا إنشاء آلية تمنع شراء النفط من روسيا الاتحادية بتكلفة أعلى من السقف.هذا وأصدر الرئيس فلاديمير بوتين، يوم 30 حزيران/يونيو الماضي، مرسوما يقضي بتحويل ملكية شركة "ساخالين للطاقة" إلى الحكومة الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية ضد بلاده.وسيتم نقل ممتلكات وحقوق والتزامات "ساخالين للطاقة"، الشركة المشغلة لمشروع "سخالين 2" للغاز الطبيعي المسال، إلى الحكومة الروسية؛ وسيتم نقل الأصول إلى شركة "غاز بروم ساخالين القابضة"، وهي شركة أسستها الحكومة الروسية.ووفقا للمرسوم الرئاسي يتوجب على المساهمين في "ساخالين للطاقة" إبلاغ الحكومة، في غضون شهر، بما إذا كانوا يوافقون على الحصول على أسهم في الشركة الجديدة؛ وفي حال حدوث خلاف ذلك، سيتم بيع أصولهم وتحويل الأموال إلى حساب خاص سيفتح باسم كل مساهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/بيسكوف-لا-توجد-أسباب-لوقف-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-بسبب-المرسوم-الخاص-بـسخالين-2-1064494726.html
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روسيا, سخالين, قطاع الطاقة

ميدفيديف معلقا على تصريحات كيشيدا حول سقف الأسعار: اليابان لن تحصل على نفط وغاز من روسيا

10:18 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Vladimir Mikhailov / الذهاب إلى بنك الصورمحطة طاقة من ضمن مشروع "سخالين 2"
محطة طاقة من ضمن مشروع سخالين 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Vladimir Mikhailov
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، في تعليقه على تصريح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بشأن سقف أسعار النفط الروسي، أن طوكيو لن تحصل على نفط ولا غاز من روسيا؛ وكذلك لن تشارك في مشروع الغاز الطبيعي المسال "سخالين 2".
وقال ميدفيديف، عبر "تليغرام"، اليوم الثلاثاء، "هذا يعني، عند ترجمته من اليابانية إلى الروسية، أنه سيكون هناك نفط أقل بشكل ملحوظ في السوق، وسعره سيكون أعلى من ذلك بكثير. علاوة على ذلك، فهو أعلى من السعر الفلكي المتوقع 300-400 دولار. فلتقارنوا مع ديناميات أسعار الغاز".
وتابع "لكن اليابان لن يكون لديها نفط ولا غاز من روسيا. فضلا عن المشاركة في مشروع سخالين 2، للغاز الطبيعي المسال".
وأعلن رئيس الوزراء الياباني، أمس، أن سقف الأسعار للنفط الروسي يمكن تحديده بنصف قيمته الحالية؛ ومن المقرر أيضا إنشاء آلية تمنع شراء النفط من روسيا الاتحادية بتكلفة أعلى من السقف.
هذا وأصدر الرئيس فلاديمير بوتين، يوم 30 حزيران/يونيو الماضي، مرسوما يقضي بتحويل ملكية شركة "ساخالين للطاقة" إلى الحكومة الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية ضد بلاده.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
بيسكوف: لا توجد أسباب لوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال بسبب المرسوم الخاص بـ"سخالين 2"
1 يوليو, 10:19 GMT
وسيتم نقل ممتلكات وحقوق والتزامات "ساخالين للطاقة"، الشركة المشغلة لمشروع "سخالين 2" للغاز الطبيعي المسال، إلى الحكومة الروسية؛ وسيتم نقل الأصول إلى شركة "غاز بروم ساخالين القابضة"، وهي شركة أسستها الحكومة الروسية.
ووفقا للمرسوم الرئاسي يتوجب على المساهمين في "ساخالين للطاقة" إبلاغ الحكومة، في غضون شهر، بما إذا كانوا يوافقون على الحصول على أسهم في الشركة الجديدة؛ وفي حال حدوث خلاف ذلك، سيتم بيع أصولهم وتحويل الأموال إلى حساب خاص سيفتح باسم كل مساهم.
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