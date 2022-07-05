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https://arabic.sputniknews.com/20220705/ناريشكين-روسيا-تناضل-من-أجل-مستقبلها-التاريخي-1064662684.html
ناريشكين: روسيا تناضل من أجل مستقبلها التاريخي
ناريشكين: روسيا تناضل من أجل مستقبلها التاريخي
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أن روسيا تقاتل الآن من أجل مستقبلها التاريخي، وفي المواجهة مع الغرب، سيبقى النصر حليفها. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:10+0000
2022-07-05T08:10+0000
روسيا
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تصريحات ناريشكين جاءت خلال حفل لخريجي المدرسة العليا العامة (كلية) بجامعة موسكو الحكومية، وأضاف قائلا:هذا وكان ناريشكين قد صرح في وقت سابق إن أي محاولات من قبل الأنظمة الشمولية الليبرالية في الغرب للإطاحة بروسيا هي فقط خيانة لاعتقادهم المجنون بأن العالم كله يدور حولهم ويطيع رغباتهم وأوامرهم.وتابع قائلا: "في الواقع، ليس الأمر كذلك، والدليل على ذلك هو تاريخ روسيا الممتد 1000 عام، روسيا التي تحافظ على تقاليد ألكسندر نيفسكي ودميتري دونسكوي، وبطرس الأكبر وكاثرين العظيمة، وبيوتر ستوليبين، وعيورغي جوكوف، ويوري غاغارين والعديد من أبناء وبنات وطننا البارزين".
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ناريشكين: روسيا تناضل من أجل مستقبلها التاريخي

08:10 GMT 05.07.2022
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سيرغي ناريشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أن روسيا تقاتل الآن من أجل مستقبلها التاريخي، وفي المواجهة مع الغرب، سيبقى النصر حليفها.
تصريحات ناريشكين جاءت خلال حفل لخريجي المدرسة العليا العامة (كلية) بجامعة موسكو الحكومية، وأضاف قائلا:
أصدقائي الأعزاء، تمر بلادنا اليوم بفترة مهمة ومسؤولة للغاية في تاريخها. تدافع روسيا باستمرار عن القيم العالمية، وتناضل من أجل مكانتها في العالم، ومستقبلها التاريخي، ولا شك أن النصر سيكون حليفنا.
هذا وكان ناريشكين قد صرح في وقت سابق إن أي محاولات من قبل الأنظمة الشمولية الليبرالية في الغرب للإطاحة بروسيا هي فقط خيانة لاعتقادهم المجنون بأن العالم كله يدور حولهم ويطيع رغباتهم وأوامرهم.
وتابع قائلا: "في الواقع، ليس الأمر كذلك، والدليل على ذلك هو تاريخ روسيا الممتد 1000 عام، روسيا التي تحافظ على تقاليد ألكسندر نيفسكي ودميتري دونسكوي، وبطرس الأكبر وكاثرين العظيمة، وبيوتر ستوليبين، وعيورغي جوكوف، ويوري غاغارين والعديد من أبناء وبنات وطننا البارزين".
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