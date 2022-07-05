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https://arabic.sputniknews.com/20220705/هاكرز-يزعمون-تنفيذ-أكبر-خرق-للأمن-السيبراني-في-تاريخ-الصين-1064666065.html
"هاكرز" يزعمون تنفيذ "أكبر خرق للأمن السيبراني في تاريخ الصين"
"هاكرز" يزعمون تنفيذ "أكبر خرق للأمن السيبراني في تاريخ الصين"
يزعم مجموعة من المتسللين "الهاكرز" سرقتهم بيانات مليار مواطن صيني من قاعدة بيانات شرطة شنغهاي. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:15+0000
2022-07-05T09:15+0000
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ويسعى المخترقون لبيع 23 تيرابايت من البيانات التي سرقوها مقابل 10 بيتكوين، والتي تبلغ ما يزيد عن 198 ألف دولار، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.ووصف خبراء الأمن السيبراني أن الاختراق هو أكبر خرق للأمن السيبراني في تاريخ الصين.وتتضمن البيانات المسروقة الأسماء والعناوين وأماكن الميلاد والهويات الوطنية وأرقام الهواتف.وقدم "الهاكرز" عينة من البيانات التي حصلوا عليها، والتي تتضمن تقارير جرائم تعود إلى عام 1995، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.ولم يتضح بعد كيف اخترق المتسللون قاعدة بيانات شرطة شنغهاي، على الرغم من وجود اقتراحات بأنهم حصلوا على إمكانية الوصول عبر شركة "أليون" للحوسبة السحابية التابعة لشركة "علي بابا" الصينية، والتي قالت بدورها إنها تحقق في الأمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/هاكر-يكتشف-ثغرة-أمنية-خطيرة-تساعده-في-السيطرة-عن-بعد-على-25-سيارة-تسلا-في-10-دول-1056086399.html
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الصين, العالم

"هاكرز" يزعمون تنفيذ "أكبر خرق للأمن السيبراني في تاريخ الصين"

09:15 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالحياة اليومية في شنغهاي، الصين
الحياة اليومية في شنغهاي، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
الحياة اليومية في شنغهاي، الصين
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
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يزعم مجموعة من المتسللين "الهاكرز" سرقتهم بيانات مليار مواطن صيني من قاعدة بيانات شرطة شنغهاي.
ويسعى المخترقون لبيع 23 تيرابايت من البيانات التي سرقوها مقابل 10 بيتكوين، والتي تبلغ ما يزيد عن 198 ألف دولار، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
ووصف خبراء الأمن السيبراني أن الاختراق هو أكبر خرق للأمن السيبراني في تاريخ الصين.
وتتضمن البيانات المسروقة الأسماء والعناوين وأماكن الميلاد والهويات الوطنية وأرقام الهواتف.
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، يشاهد مقطعا من لعبة فيديو في سيارة تسلا موديل 3 خلال مؤتمر ألعاب في لوس أنجلوس، يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
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وقدم "الهاكرز" عينة من البيانات التي حصلوا عليها، والتي تتضمن تقارير جرائم تعود إلى عام 1995، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
ولم يتضح بعد كيف اخترق المتسللون قاعدة بيانات شرطة شنغهاي، على الرغم من وجود اقتراحات بأنهم حصلوا على إمكانية الوصول عبر شركة "أليون" للحوسبة السحابية التابعة لشركة "علي بابا" الصينية، والتي قالت بدورها إنها تحقق في الأمر.
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