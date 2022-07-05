https://arabic.sputniknews.com/20220705/هاكرز-يزعمون-تنفيذ-أكبر-خرق-للأمن-السيبراني-في-تاريخ-الصين-1064666065.html
"هاكرز" يزعمون تنفيذ "أكبر خرق للأمن السيبراني في تاريخ الصين"
"هاكرز" يزعمون تنفيذ "أكبر خرق للأمن السيبراني في تاريخ الصين"
يزعم مجموعة من المتسللين "الهاكرز" سرقتهم بيانات مليار مواطن صيني من قاعدة بيانات شرطة شنغهاي. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:15+0000
2022-07-05T09:15+0000
2022-07-05T09:15+0000
الصين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102749/81/1027498191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0930894d4fb488b3e2f576f3f888bca.jpg
ويسعى المخترقون لبيع 23 تيرابايت من البيانات التي سرقوها مقابل 10 بيتكوين، والتي تبلغ ما يزيد عن 198 ألف دولار، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.ووصف خبراء الأمن السيبراني أن الاختراق هو أكبر خرق للأمن السيبراني في تاريخ الصين.وتتضمن البيانات المسروقة الأسماء والعناوين وأماكن الميلاد والهويات الوطنية وأرقام الهواتف.وقدم "الهاكرز" عينة من البيانات التي حصلوا عليها، والتي تتضمن تقارير جرائم تعود إلى عام 1995، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.ولم يتضح بعد كيف اخترق المتسللون قاعدة بيانات شرطة شنغهاي، على الرغم من وجود اقتراحات بأنهم حصلوا على إمكانية الوصول عبر شركة "أليون" للحوسبة السحابية التابعة لشركة "علي بابا" الصينية، والتي قالت بدورها إنها تحقق في الأمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/هاكر-يكتشف-ثغرة-أمنية-خطيرة-تساعده-في-السيطرة-عن-بعد-على-25-سيارة-تسلا-في-10-دول-1056086399.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102749/81/1027498191_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_1c75ec7547590cce00cec212dee1a950.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم
"هاكرز" يزعمون تنفيذ "أكبر خرق للأمن السيبراني في تاريخ الصين"
تابعنا عبر
يزعم مجموعة من المتسللين "الهاكرز" سرقتهم بيانات مليار مواطن صيني من قاعدة بيانات شرطة شنغهاي.
ويسعى المخترقون لبيع 23 تيرابايت من البيانات التي سرقوها مقابل 10 بيتكوين، والتي تبلغ ما يزيد عن 198 ألف دولار، وفقا لوكالة "بلومبرغ"
الأمريكية.
ووصف خبراء الأمن السيبراني أن الاختراق هو أكبر خرق للأمن السيبراني في تاريخ الصين.
وتتضمن البيانات المسروقة الأسماء والعناوين وأماكن الميلاد والهويات الوطنية وأرقام الهواتف.
وقدم "الهاكرز" عينة من البيانات التي حصلوا عليها، والتي تتضمن تقارير جرائم تعود إلى عام 1995، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"
الأمريكية.
ولم يتضح بعد كيف اخترق المتسللون قاعدة بيانات شرطة شنغهاي، على الرغم من وجود اقتراحات بأنهم حصلوا على إمكانية الوصول عبر شركة "أليون" للحوسبة السحابية التابعة لشركة "علي بابا" الصينية، والتي قالت بدورها إنها تحقق في الأمر.