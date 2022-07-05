https://arabic.sputniknews.com/20220705/هبوط-قوي-لأسعار-النفط-وسط-مخاوف-من-ركود-عالمي-1064683874.html

هبوط قوي لأسعار النفط وسط مخاوف من ركود عالمي

هبوط قوي لأسعار النفط وسط مخاوف من ركود عالمي

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، عاكسة مكاسبها السابقة، حيث فاقت المخاوف من ركود عالمي محتمل يحد من الطلب على الوقود مخاوف نقص الإمدادات، والتي أبرزها خفض... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T14:41+0000

2022-07-05T14:41+0000

2022-07-05T14:41+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

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وهبط سعر خام "برنت" بنسبة 5.87% إلى 106.84 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.22% إلى 102.77 دولار للبرميل، بحسب وكالة "رويترز".أصبح المستثمرون أكثر قلقا بشأن التضخم المرتفع والركود المحتمل وسط ارتفاع أسعار الطاقة. في كوريا الجنوبية، سجل التضخم في يونيو/ حزيران أعلى مستوى له في 24 عاما، ما زاد من المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على النفط.أظهرت البيانات أيضا تباطؤ نمو الأعمال في جميع أنحاء منطقة اليورو الشهر الماضي، مع مؤشرات استشرافية تشير إلى أن المنطقة قد تنزلق إلى الانكماش هذا الربع، حيث أن أزمة تكلفة المعيشة تبقي المستهلكين حذرين.ومع ذلك، لا تزال مخاوف العرض تلوح في الأفق. في وقت سابق من الجلسة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 دولارات وخام "برنت" بأكثر من دولار واحد على خلفية تقارير عن تعطل الإنتاج في النرويج.ومن المتوقع أن يؤدي إضراب في البلد الأوروبي إلى خفض إنتاج النفط والغاز بمقدار 89000 برميل من المكافئ النفطي يوميا، ويصل إنتاج الغاز منها إلى 27500 برميل في اليوم.رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام لشهر أغسطس/ آب للمشترين الآسيويين لتقترب من مستويات قياسية وسط شح المعروض والطلب القوي.

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اقتصاد, أسعار النفط اليوم