https://arabic.sputniknews.com/20220705/هل-تسمح-قطر-بدخول-الخليجيين-بالبطاقة-الشخصية-أثناء-المونديال؟--1064673853.html
هل تسمح قطر بدخول الخليجيين بالبطاقة الشخصية أثناء المونديال؟
هل تسمح قطر بدخول الخليجيين بالبطاقة الشخصية أثناء المونديال؟
أكد خالد عبد الرحمن النعمة، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث والقطرية، أن دخول الخليجيين إلى قطر أثناء المونديال سيكون بحواز السفر. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:07+0000
2022-07-05T12:07+0000
2022-07-05T12:07+0000
أخبار قطر اليوم
المونديال
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وحسب الشرق القطرية، أكد النعمة في إجابته عن سؤال حول إمكانية دخول الخليجين إلى قطر أثناء المونديال بالبطاقة الشخصية، أن المقرر إلى الآن هو أن الدخول بجواز السفر فقط، "إلى أن يجد جديد"، حسب تعبيره.وعن دخول السيارات أثناء المونديال، قال النعمة: "سيتم الاعلان خلال الفترة القادمة، عن آلية دخول السيارات إلى دولة قطر أثناء مونديال 2022."إجابات المتحدث الرسمي باسم اللجنة جاءت ردا على استفسارت، خلال مشاركته في نقاش عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر.ولفت المسؤول القطري إلى أن باب التطوع في المونديال ما زال مفتوحا، داعيا الجميع إلى عدم تفويت الفرصة التي وصفها بالتاريخية لحضور المونديال.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/المثلية-والكحول-أمير-قطر-يرجو-احترام-ثقافة-بلاده-أثناء-مونديال-2022-1062484743.html
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أخبار قطر اليوم, المونديال
هل تسمح قطر بدخول الخليجيين بالبطاقة الشخصية أثناء المونديال؟
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أكد خالد عبد الرحمن النعمة، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث والقطرية، أن دخول الخليجيين إلى قطر أثناء المونديال سيكون بحواز السفر.
وحسب الشرق القطرية
، أكد النعمة في إجابته عن سؤال حول إمكانية دخول الخليجين إلى قطر أثناء المونديال بالبطاقة الشخصية، أن المقرر إلى الآن هو أن الدخول بجواز السفر فقط، "إلى أن يجد جديد"، حسب تعبيره.
وعن دخول السيارات أثناء المونديال، قال النعمة: "سيتم الاعلان خلال الفترة القادمة، عن آلية دخول السيارات إلى دولة قطر أثناء مونديال
2022."
إجابات المتحدث الرسمي باسم اللجنة جاءت ردا على استفسارت، خلال مشاركته في نقاش عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر.
وأكد النعمة أن "دولة قطر افتخرت وتفتخر دائمًا بأن مونديال قطر 2022 هو مونديال العرب جميعاً.
ولفت المسؤول القطري إلى أن باب التطوع في المونديال ما زال مفتوحا، داعيا الجميع إلى عدم تفويت الفرصة التي وصفها بالتاريخية لحضور المونديال
.