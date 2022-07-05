https://arabic.sputniknews.com/20220705/هل-وصلت-راجمات-صواريخ-هيمارس-إلى-أوكرانيا-مبعوث-أمريكي-يجيب-بالسلب-1064670209.html
هل وصلت راجمات صواريخ هيمارس إلى أوكرانيا.. مبعوث أمريكي يجيب بالسلب
هل وصلت راجمات صواريخ هيمارس إلى أوكرانيا.. مبعوث أمريكي يجيب بالسلب
نفى مبعوث أمريكي سابق وصول راجمات صواريخ "هيمارس" الأمريكية إلى أوكرانيا حتى الآن. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:42+0000
2022-07-05T10:42+0000
2022-07-05T10:52+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101577/11/1015771104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b37b7b160a618f3352fad7dcd852abf.jpg
وقد أبلغ ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، روسلان ياكوبوف، وكالة "سبوتنيك" للأنباء أن القوات الأوكرانية التي تواصل القصف على مدينة دونيتسك ومدن أخرى تابعة لجمهورية دونيتسك استخدمت لأول مرة في ليل الأحد – الاثنين، راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" في القصف على أراضي الجمهورية.ومن جانبه قال كورت فولكر، المبعوث الخاص الأمريكي السابق إلى أوكرانيا، على شبكة التلفزيون الأوكراني إن راجمات صواريخ "هيمارس" لم تصل إلى أوكرانيا بعد.وأكد أن بلاده أرسلت راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" إلى أوكرانيا، ولكنها لا تزال في الطريق ولم تصل إلى أوكرانيا بعد.وتمد الولايات المتحدة نظام الحكم الأوكراني بالمزيد من الأسلحة لكي تستطيع قواته مواصلة حربها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وروسيا التي اضطرت إلى بدء عمليتها العسكرية الخاصة لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون إلى هجمات من قبل القوات الأوكرانية منذ عام 2014.وقد أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن بلدان حلف الناتو تلعب بالنار حين تورد الأسلحة لأوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101577/11/1015771104_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_e17accb60e8fdedc9870ac2fe1a64ed1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
هل وصلت راجمات صواريخ هيمارس إلى أوكرانيا.. مبعوث أمريكي يجيب بالسلب
10:42 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
نفى مبعوث أمريكي سابق وصول راجمات صواريخ "هيمارس" الأمريكية إلى أوكرانيا حتى الآن.
وقد أبلغ ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، روسلان ياكوبوف، وكالة "سبوتنيك" للأنباء أن القوات الأوكرانية التي تواصل القصف على مدينة دونيتسك ومدن أخرى تابعة لجمهورية دونيتسك استخدمت لأول مرة في ليل الأحد – الاثنين، راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" في القصف على أراضي الجمهورية.
ومن جانبه قال كورت فولكر، المبعوث الخاص الأمريكي السابق إلى أوكرانيا، على شبكة التلفزيون الأوكراني إن راجمات صواريخ "هيمارس" لم تصل إلى أوكرانيا بعد.
وأكد أن بلاده أرسلت راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" إلى أوكرانيا، ولكنها لا تزال في الطريق ولم تصل إلى أوكرانيا بعد.
وتمد الولايات المتحدة نظام الحكم الأوكراني بالمزيد من الأسلحة لكي تستطيع قواته مواصلة حربها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين وروسيا التي اضطرت إلى بدء عمليتها العسكرية الخاصة لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون إلى هجمات من قبل القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
وقد أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن بلدان حلف الناتو تلعب بالنار حين تورد الأسلحة لأوكرانيا.