https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزارة-التعليم-والعلوم-الروسية-منفتحون-على-التعاون-مع-الدول-الصديقة-في-مجال-التعليم-1064662801.html

وزارة التعليم والعلوم الروسية: منفتحون على التعاون مع الدول الصديقة في مجال التعليم

وزارة التعليم والعلوم الروسية: منفتحون على التعاون مع الدول الصديقة في مجال التعليم

أعلنت الخدمة الصحفية بوزارة التعليم والعلوم الروسية أن روسيا منفتحة على التعاون مع الدول الصديقة في مجال التعليم وتخطط لمواصلة إدراج نفسها في نظام المعرفة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T08:22+0000

2022-07-05T08:22+0000

2022-07-05T08:22+0000

روسيا

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وقال البيان إن "روسيا منفتحة على التعاون مع الدول الصديقة في مجال التعليم وتخطط لمواصلة إدراج نفسها في نظام المعرفة العالمي. وتواصل بلادنا تطوير البرامج الأكاديمية وبرامج تنقل الطلاب مع الدول الصديقة".كما أكدت الخدمة الصحفية أن العدد الإجمالي للطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمًا عاليًا في روسيا نما على مدى السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 26000 شخص.في عام 2019، درس 298 ألف طالب أجنبي في روسيا، في عام 2020 - 315 ألفًا، في عام 2021 - 324 ألفًا. في عام 2021 احتلت روسيا المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث عدد الطلاب الأجانب.يشار إلى أن الطلاب يأتون بشكل أساسي إلى روسيا من أجل التعليم العالي من كازاخستان - 61 ألف طالب، أوزبكستان - 48.7 ألف طالب، الصين - 32.6 ألف طالب، تركمانستان - 30.6 ألف طالب، طاجيكستان - 23.1 ألف طالب، الهند - 16.7 ألف طالب، مصر - 12.4 ألف طالب، بيلاروسيا - 10.2 ألف طالب، أوكرانيا - 9.1 ألف طالب وقيرغيزستان - 8.6 ألف طالب.كما أكدت الخدمة أنه حتى الآن، يستمر الاتجاه في زيادة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين من الدول الأجنبية الذين يرغبون في الدراسة في الجامعات الروسية في الأماكن التي تمولها الدولة.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم والعلوم الروسية تقدم الدعم للجامعات من خلال سلسلة من الندوات عبر الإنترنت حول قضايا قبول ونقل المواطنين الأجانب. كما تم توفير خط ساخن لتقديم الاستشارات والدعم المنهجي للجامعات.وأشارت إلى أن المجال الأكثر شيوعًا للتدريب بين الأجانب الذين يدرسون في روسيا هو المجال الطبي.يقول التقرير: "المجال الأكثر شعبية للتدريب بين الأجانب الذين يدرسون في بلدنا هو الطب. المتقدمون من جميع البلدان المذكورة أعلاه يحاولون دخول كليات الطب".

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روسيا