عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزارة-الطوارئ-الروسية-تجلي-عمال-منجم-بعد-انهيار-صخري-1064672233.html
وزارة الطوارئ الروسية تجلي عمال منجم بعد انهيار صخري
وزارة الطوارئ الروسية تجلي عمال منجم بعد انهيار صخري
وقع حدث زلزالي، اليوم الثلاثاء، نتج عنه انهيار صخري في منجم "راسبادسكايا-كوكسوفايا"، الواقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة ميجدورتشنسك. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T11:45+0000
2022-07-05T11:45+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053333579_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7346ca15aa9c6e415598cac8856ca3d.jpg
وقال مصدر في الإدارة المناوبة للمنجم أثناء وقوع الحدث لوكالة "سبوتنيك": تواجد 125 من عمال المناجم تحت الأرض وقت انهيار الصخور في منجم "راسبادسكايا-كوكسوفايا" في إقليم مدينة كوزباس جنوبي روسيا وفقًا للمعلومات الأولية.وأضاف المصدر: "وفقًا للمعلومات الأولية من مدير المناوبة في منجم راسبادسكايا-كوكسوفايا، كان هناك 125 شخصًا في المنجم، ويتم إجلاؤهم، حيث انهار جزء من مكان العمل وأصيب عامل واحد".وأطلع مصدر في وزارة الطوارئ في المنطقة وكالة "سبوتنيك" بإن "إثنين من عمال المناجم انقطع الاتصال معهما بعد الانهيار الصخري".وأضاف المصدر أنه "قد تم إنقاذ 188 عاملا من أصل 190 كانوا متواجدين أثناء الانهيار".ويذكر أن هذا ليس الحدث الأول من نوعه في المنجم المذكور حيث أن أكثر من 400 شخص من عمال المنجم، التابع لمجموعة "إيفراز"، تم إجلاؤهم إلى مدينة ميجدورتشنسك فى كوزباس، في 4 أغسطس/آب 2017، بسبب حريق نشب على سطح المنجم.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/مقتل-3-أشخاص-نتيجة-انفجار-داخل-منجم-للتعدين-في-أورينبورغ-الروسية-1061509071.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053333579_137:0:1577:1080_1920x0_80_0_0_6e3bc19acc5940676f6637ad076174aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

وزارة الطوارئ الروسية تجلي عمال منجم بعد انهيار صخري

11:45 GMT 05.07.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمنجم في كوزباس في سيبيريا
منجم في كوزباس في سيبيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وقع حدث زلزالي، اليوم الثلاثاء، نتج عنه انهيار صخري في منجم "راسبادسكايا-كوكسوفايا"، الواقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة ميجدورتشنسك.
وقال مصدر في الإدارة المناوبة للمنجم أثناء وقوع الحدث لوكالة "سبوتنيك": تواجد 125 من عمال المناجم تحت الأرض وقت انهيار الصخور في منجم "راسبادسكايا-كوكسوفايا" في إقليم مدينة كوزباس جنوبي روسيا وفقًا للمعلومات الأولية.
منجم في كوزباس في سيبيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
مقتل 3 أشخاص نتيجة انفجار داخل منجم للتعدين في أورينبورغ الروسية
23 أبريل, 06:12 GMT
وأضاف المصدر: "وفقًا للمعلومات الأولية من مدير المناوبة في منجم راسبادسكايا-كوكسوفايا، كان هناك 125 شخصًا في المنجم، ويتم إجلاؤهم، حيث انهار جزء من مكان العمل وأصيب عامل واحد".
وأطلع مصدر في وزارة الطوارئ في المنطقة وكالة "سبوتنيك" بإن "إثنين من عمال المناجم انقطع الاتصال معهما بعد الانهيار الصخري".
وأضاف المصدر أنه "قد تم إنقاذ 188 عاملا من أصل 190 كانوا متواجدين أثناء الانهيار".
ويذكر أن هذا ليس الحدث الأول من نوعه في المنجم المذكور حيث أن أكثر من 400 شخص من عمال المنجم، التابع لمجموعة "إيفراز"، تم إجلاؤهم إلى مدينة ميجدورتشنسك فى كوزباس، في 4 أغسطس/آب 2017، بسبب حريق نشب على سطح المنجم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала