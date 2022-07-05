https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزارة-الطوارئ-الروسية-تجلي-عمال-منجم-بعد-انهيار-صخري-1064672233.html
وزارة الطوارئ الروسية تجلي عمال منجم بعد انهيار صخري
وزارة الطوارئ الروسية تجلي عمال منجم بعد انهيار صخري
وقع حدث زلزالي، اليوم الثلاثاء، نتج عنه انهيار صخري في منجم "راسبادسكايا-كوكسوفايا"، الواقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة ميجدورتشنسك. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T11:45+0000
2022-07-05T11:45+0000
2022-07-05T11:45+0000
روسيا
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وقال مصدر في الإدارة المناوبة للمنجم أثناء وقوع الحدث لوكالة "سبوتنيك": تواجد 125 من عمال المناجم تحت الأرض وقت انهيار الصخور في منجم "راسبادسكايا-كوكسوفايا" في إقليم مدينة كوزباس جنوبي روسيا وفقًا للمعلومات الأولية.وأضاف المصدر: "وفقًا للمعلومات الأولية من مدير المناوبة في منجم راسبادسكايا-كوكسوفايا، كان هناك 125 شخصًا في المنجم، ويتم إجلاؤهم، حيث انهار جزء من مكان العمل وأصيب عامل واحد".وأطلع مصدر في وزارة الطوارئ في المنطقة وكالة "سبوتنيك" بإن "إثنين من عمال المناجم انقطع الاتصال معهما بعد الانهيار الصخري".وأضاف المصدر أنه "قد تم إنقاذ 188 عاملا من أصل 190 كانوا متواجدين أثناء الانهيار".ويذكر أن هذا ليس الحدث الأول من نوعه في المنجم المذكور حيث أن أكثر من 400 شخص من عمال المنجم، التابع لمجموعة "إيفراز"، تم إجلاؤهم إلى مدينة ميجدورتشنسك فى كوزباس، في 4 أغسطس/آب 2017، بسبب حريق نشب على سطح المنجم.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/مقتل-3-أشخاص-نتيجة-انفجار-داخل-منجم-للتعدين-في-أورينبورغ-الروسية-1061509071.html
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روسيا
وزارة الطوارئ الروسية تجلي عمال منجم بعد انهيار صخري
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وقع حدث زلزالي، اليوم الثلاثاء، نتج عنه انهيار صخري في منجم "راسبادسكايا-كوكسوفايا"، الواقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة ميجدورتشنسك.
وقال مصدر في الإدارة المناوبة للمنجم أثناء وقوع الحدث لوكالة "سبوتنيك": تواجد 125 من عمال المناجم تحت الأرض وقت انهيار الصخور في منجم "راسبادسكايا-كوكسوفايا" في إقليم مدينة كوزباس جنوبي روسيا وفقًا للمعلومات الأولية.
وأضاف المصدر: "وفقًا للمعلومات الأولية من مدير المناوبة في منجم راسبادسكايا-كوكسوفايا، كان هناك 125 شخصًا في المنجم، ويتم إجلاؤهم، حيث انهار جزء من مكان العمل وأصيب عامل واحد".
وأطلع مصدر في وزارة الطوارئ في المنطقة وكالة "سبوتنيك" بإن "إثنين من عمال المناجم انقطع الاتصال معهما بعد الانهيار الصخري".
وأضاف المصدر أنه "قد تم إنقاذ 188 عاملا من أصل 190 كانوا متواجدين أثناء الانهيار".
ويذكر أن هذا ليس الحدث الأول من نوعه في المنجم المذكور حيث أن أكثر من 400 شخص من عمال المنجم، التابع لمجموعة "إيفراز"، تم إجلاؤهم إلى مدينة ميجدورتشنسك
فى كوزباس، في 4 أغسطس/آب 2017، بسبب حريق نشب على سطح المنجم.