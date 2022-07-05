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https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزير-الاستثمار-البريطاني-في-عمان-لـ-تعزيز-الشراكة-الاقتصادية-والاستثمارية-بين-البلدين-1064692074.html
وزير الاستثمار البريطاني في عمان لـ "تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية" بين البلدين
وزير الاستثمار البريطاني في عمان لـ "تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية" بين البلدين
يزور وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون العاصمة العمانية مسقط، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T16:32+0000
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سلطنة عمان
بريطانيا
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، فقد استقبل وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي اللورد جيري جريمستون وزير الاستثمار البريطاني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه.وحسب البيان فقد تضمن اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".وقال: "كان هناك تأكيد على الحرص المتبادل لتشجيع وتنمية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية لآفاق أرحب واشمل مع توقيع البلدين على اتفاقية الشراكة في مجال الاستثمار في شهر يناير (كانون الثاني) 2022".
https://arabic.sputniknews.com/20211216/بوريس-جونسون-يناقش-مع-سلطان-عمان-اتفاقية-التجارة-الحرة-الجديدة-بين-بريطانيا-ومجلس-التعاون-الخليجي-1054251108.html
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سلطنة عمان, بريطانيا

وزير الاستثمار البريطاني في عمان لـ "تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية" بين البلدين

16:32 GMT 05.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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يزور وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون العاصمة العمانية مسقط، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، فقد استقبل وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي اللورد جيري جريمستون وزير الاستثمار البريطاني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه.
سلطان عمان، هيثم بن طارق، والوفد المرافق له، يغادرون داونينج ستريت 10 بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، بريطانيا، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
بوريس جونسون يناقش مع سلطان عمان اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين بريطانيا ومجلس ‏التعاون الخليجي
16 ديسمبر 2021, 21:21 GMT
وحسب البيان فقد تضمن اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".
وقال: "كان هناك تأكيد على الحرص المتبادل لتشجيع وتنمية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية لآفاق أرحب واشمل مع توقيع البلدين على اتفاقية الشراكة في مجال الاستثمار في شهر يناير (كانون الثاني) 2022".
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