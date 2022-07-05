https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزير-الاستثمار-البريطاني-في-عمان-لـ-تعزيز-الشراكة-الاقتصادية-والاستثمارية-بين-البلدين-1064692074.html
وزير الاستثمار البريطاني في عمان لـ "تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية" بين البلدين
وزير الاستثمار البريطاني في عمان لـ "تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية" بين البلدين
يزور وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون العاصمة العمانية مسقط، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T16:32+0000
2022-07-05T16:32+0000
2022-07-05T16:32+0000
سلطنة عمان
بريطانيا
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، فقد استقبل وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي اللورد جيري جريمستون وزير الاستثمار البريطاني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه.وحسب البيان فقد تضمن اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".وقال: "كان هناك تأكيد على الحرص المتبادل لتشجيع وتنمية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية لآفاق أرحب واشمل مع توقيع البلدين على اتفاقية الشراكة في مجال الاستثمار في شهر يناير (كانون الثاني) 2022".
https://arabic.sputniknews.com/20211216/بوريس-جونسون-يناقش-مع-سلطان-عمان-اتفاقية-التجارة-الحرة-الجديدة-بين-بريطانيا-ومجلس-التعاون-الخليجي-1054251108.html
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سبوتنيك عربي
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سلطنة عمان, بريطانيا
وزير الاستثمار البريطاني في عمان لـ "تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية" بين البلدين
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يزور وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون العاصمة العمانية مسقط، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العمانية
، فقد استقبل وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي اللورد جيري جريمستون وزير الاستثمار البريطاني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه.
16 ديسمبر 2021, 21:21 GMT
وحسب البيان فقد تضمن اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".
وقال: "كان هناك تأكيد على الحرص المتبادل لتشجيع وتنمية
الشراكة الاقتصادية والاستثمارية لآفاق أرحب واشمل مع توقيع البلدين على اتفاقية الشراكة في مجال الاستثمار في شهر يناير (كانون الثاني) 2022".