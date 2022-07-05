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https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزير-الدفاع-اللبناني-يلتقي-وزير-القوات-المسلحة-البريطاني-ويشكره-على-الدعم-1064674490.html
وزير الدفاع اللبناني يلتقي وزير القوات المسلحة البريطاني ويشكره على الدعم
وزير الدفاع اللبناني يلتقي وزير القوات المسلحة البريطاني ويشكره على الدعم
أفادت وزارة الدفاع اللبنانية بأن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم التقى مع وزير القوات المسلحة البريطانيّة جايمس هيبي على رأس وفد،... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:12+0000
2022-07-05T12:12+0000
العالم العربي
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وفقا لموقع الوزارة، ناقش الطرفان الوضع في المنطقة ولبنان في ظل المستجدات الإقليمية والدولية.وأعرب الوزير البريطاني عن استعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات وفقاً لحاجات المؤسسة العسكرية في إطار برنامج الدعم المستمر الذي توفره المملكة المتحدة لتمكين الجيش اللبناني.ومن جانبه، أوصل الوزير اللبناني تقدير لبنان لما تقدمه بريطانيا من دعم ومساعدات للجيش اللبناني، مؤكدا أن "المؤسسة العسكرية مستمرة في القيام بمهماتها على أكمل وجه صونًا للأمن والاستقرار في لبنان بالرغم من التّحدّيات على المستويات كافة".
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العالم العربي

وزير الدفاع اللبناني يلتقي وزير القوات المسلحة البريطاني ويشكره على الدعم

12:12 GMT 05.07.2022
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أفادت وزارة الدفاع اللبنانية بأن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم التقى مع وزير القوات المسلحة البريطانيّة جايمس هيبي على رأس وفد، يرافقه السّفير البريطاني لدى لبنان.
وفقا لموقع الوزارة، ناقش الطرفان الوضع في المنطقة ولبنان في ظل المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعرب الوزير البريطاني عن استعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات وفقاً لحاجات المؤسسة العسكرية في إطار برنامج الدعم المستمر الذي توفره المملكة المتحدة لتمكين الجيش اللبناني.
ومن جانبه، أوصل الوزير اللبناني تقدير لبنان لما تقدمه بريطانيا من دعم ومساعدات للجيش اللبناني، مؤكدا أن "المؤسسة العسكرية مستمرة في القيام بمهماتها على أكمل وجه صونًا للأمن والاستقرار في لبنان بالرغم من التّحدّيات على المستويات كافة".
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