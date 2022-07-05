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https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزير-الصناعة-الروسي-الدول-الغربية-بدأت-تتنبه-لخطر-العقوبات-التي-فرضتها-1064656559.html
وزير الصناعة الروسي: الدول الغربية بدأت تتنبه لخطر العقوبات التي فرضتها
وزير الصناعة الروسي: الدول الغربية بدأت تتنبه لخطر العقوبات التي فرضتها
قال وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، إن العقوبات تسببت ببعض المشاكل لروسيا إلى أنها أصابت الدول الغربية التي وضعتها وقد بدأوا يتنبهون لذلك. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T06:34+0000
2022-07-05T06:34+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضاف الوزير في حديث لـ"سبوتنيك" على هامش المعرض الدولي "Innoprom-2022"، قائلا: "العقوبات وتدمير سلاسل التوريد والتخريب المباشر لشركات الخدمات اللوجستية الأجنبية والحكومات تسببت في إزعاج لنا، لكنها أصابت من وضعها "بدرجة أكبر".مشيرا إلى أن روسيا تنتج ما يكفي من المنتجات والمواد الخام التي يحتاجها العالم بأسره.في الوقت نفسه، شدد الوزير على أن روسيا تظل منفتحة تماما على التجارة العادلة متبادلة المنفعة مع الشركات الأجنبية.هذا وفرض الغرب عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب أوكرانيا. والرئيس الروسي قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وقال بوتين أيضا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا فعليا عن التزاماتهما تجاه روسيا، مما أدى إلى تجميد احتياطيات النقد الأجنبي لديها. وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطا تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد.
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روسيا, اقتصاد

وزير الصناعة الروسي: الدول الغربية بدأت تتنبه لخطر العقوبات التي فرضتها

06:34 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصورزير التجارة والصناعة الروسي، دنيس مانتوروف
زير التجارة والصناعة الروسي، دنيس مانتوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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قال وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، إن العقوبات تسببت ببعض المشاكل لروسيا إلى أنها أصابت الدول الغربية التي وضعتها وقد بدأوا يتنبهون لذلك.
وأضاف الوزير في حديث لـ"سبوتنيك" على هامش المعرض الدولي "Innoprom-2022"، قائلا: "العقوبات وتدمير سلاسل التوريد والتخريب المباشر لشركات الخدمات اللوجستية الأجنبية والحكومات تسببت في إزعاج لنا، لكنها أصابت من وضعها "بدرجة أكبر".
وتابع قائلا: "إنه لأمر مؤسف أن أثرت العقوبات على موردي المنتجات الصناعية المستوردة، الذين أقيمت معهم علاقات وثيقة منذ عقود. ولكن تبين أن خسارة السوق الروسية كانت بمثابة اختبار خطير لهم أيضا.الشركاء الغربيين بدأوا بالفعل يتنبهون لذلك، على سبيل المثال، يساوون الأسمدة الروسية بالسلع الأساسية من أجل منع انقطاع إمداداتهم".
مشيرا إلى أن روسيا تنتج ما يكفي من المنتجات والمواد الخام التي يحتاجها العالم بأسره.
في الوقت نفسه، شدد الوزير على أن روسيا تظل منفتحة تماما على التجارة العادلة متبادلة المنفعة مع الشركات الأجنبية.
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هذا وفرض الغرب عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب أوكرانيا. والرئيس الروسي قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وقال بوتين أيضا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا فعليا عن التزاماتهما تجاه روسيا، مما أدى إلى تجميد احتياطيات النقد الأجنبي لديها. وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطا تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد.
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