https://arabic.sputniknews.com/20220705/وكالة-السعودية-تمنع-إصدار-تأشيرة-دخول-لرئيس-بعثة-الحج-الإيرانية-1064656402.html

وكالة: السعودية تمنع إصدار تأشيرة دخول لرئيس بعثة الحج الإيرانية

وكالة: السعودية تمنع إصدار تأشيرة دخول لرئيس بعثة الحج الإيرانية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، "امتناع السلطات السعودية عن إصدار تأشيرة دخول لرئيس بعثة الحج الإيرانية عبد الفتاح نواب". 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T06:31+0000

2022-07-05T06:31+0000

2022-07-05T06:31+0000

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ونقلت وكالة فارس الإيرانية، عن رئيس بعثة الحج الإيرانية عبدالفتاح نواب، قوله (٦٥ عاما وعدة اشهر) إنه "لن يكون بمقدوره المشاركة في موسم الحج هذا العام وأناب عنه لإدارة شؤون البعثة الإيرانية ركن الديني"، مؤكدا أن ذلك بسبب عدم توفر شرط السن.ووضعت السلطات السعودية لحج هذا العام شروطا بينها أن يكون سن الحاج ٦٥ عاما، وكان من المقرر أن يتم استثناء هذا الشرط من رؤساء بعثات الحج وكوادرها وكانت هناك اتصالات تجري بهذا الشأن إلا أنها لم تثمر على مايبدو، حسب فارس.وكان رئیس منظمة الحج والزیارة الإيرانية صادق حسیني، التقى الثلاثاء الماضي، وزیر الحج والعمرة السعودي توفیق بن فوزان الربیعة في المملكة العربية السعودية.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أوضح حسيني لوزير الحج السعودي خلال اللقاء، أن أكثر من 1.2 مليون زائر إيراني يترقبون دورهم لأداء فريضة الحج، داعیا لزيادة حصة الرعايا الإيرانيين خلال مناسك الحج هذا العام.وحث حسيني، الوزير السعودي على العمل المشترك بهدف إزالة العراقيل أمام استئناف رحلات العمرة المفردة بالنسبة للزوار الإيرانيين.وانتقد المسؤول الإيراني زيادة أسعار رسوم الحج، مناشدا المسؤولين السعوديين التعاون من أجل تقليل الضغوط عن الحجاج في هذا الشأن.من جانبه، قال وزير الحج السعودي: "إن الجهات المعنية في السعودية ستدرس اقتراح زیادة حصة الزوار الإيرانيين، في ظل عدم استخدام بعض الدول لحصتها هذا العام".أما بخصوص زيادة رسوم الخدمات المتعلقة بالحج، فقد أرجع الربيعة ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية، كما تطرق الجانبان إلى سوء الفهم السياسي بين إيران والسعودية ومحادثات البلدين لحل المشاكل العالقة، وأعربا عن أملهم في أن تتضافر دبلوماسية الحج والدبلوماسية السياسية لتحقيق ذلك.يذكر أنه من المقرر أن يؤدي هذا العام 39600 حاج إيراني مناسك الحج وقد بدأت عملية تفويج الحجاج الإيرانيين إلى من الأحد 12 يونيو/حزيران الماضي، وسيستمر نقلهم إلى مدينتي المدينة المنورة وجدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220623/وكالة-نحو-17-ألفا-من-الحجاج-الإيرانيين-يصلون-السعودية-1064076824.html

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