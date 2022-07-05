https://arabic.sputniknews.com/20220705/-لا-يمكنك-دهن-الخبز-بالدولارلوكاشينكو-يحذر-من-ارتفاع-أسعار-الغذاء-العالمية-1064666191.html
" لا يمكنك دهن الخبز بالدولار"...لوكاشينكو يحذر من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
" لا يمكنك دهن الخبز بالدولار"...لوكاشينكو يحذر من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
شدد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع مع قيادة مجلس الوزراء، على أهمية التنسيق الفعال لقطاع الصناعة الزراعية في الظروف الحالية التي تتطور في المنطقة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:40+0000
2022-07-05T09:40+0000
2022-07-05T09:40+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وتمت دعوة المحافظين لحضور الاجتماع لمناقشة مسار حملة الحصاد التي بدأت بالفعل، بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا".وشدد لوكاشينكو على أن "الحذافة الجنونية للعقوبات المفروضة على الأسمدة المعدنية والمنتجات النفطية ولوجستيات النقل (الشحن والتأمين) تهدد بتعطيل المواسم الزراعية اللاحقة وتدمير أسواق المواد الغذائية ببساطة".مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية بشكل عام سترتفع لأن ارتفاع أسعار الحبوب سيؤدي إلى زيادة فورية في أنواع أخرى من المواد الغذائية ومنتجات الثروة الحيوانية. حيث حطمت الأسعار بالفعل الأرقام القياسية التاريخية. كمثال - القمح ، الذي ارتفع سعره بأكثر من 60٪ خلال الأشهر الستة الماضية. مضيفا "كما اتضح ، لا يمكنك دهن الدولار على الخبز".وشدد قائلا "لهذا السبب أقول لكم: إذا نجح الاقتصاد، فسيكون هناك شيء نأكله وما يرتديه الناس، وهذا ضمان أننا سنبقى على قيد الحياة".
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أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
" لا يمكنك دهن الخبز بالدولار"...لوكاشينكو يحذر من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
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شدد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع مع قيادة مجلس الوزراء، على أهمية التنسيق الفعال لقطاع الصناعة الزراعية في الظروف الحالية التي تتطور في المنطقة والعالم.
وتمت دعوة المحافظين لحضور الاجتماع لمناقشة مسار حملة الحصاد التي بدأت بالفعل، بحسب ما نقلت
وكالة "بيلتا".
وقال لوكاشينكو: "كل يوم يخاف العالم كله من الجوع. بحلول الخريف، بحلول الشتاء - مجاعة غير مسبوقة منذ الحرب الوطنية العظمى. الوضع يتصاعد، كما هو الحال مع الوباء، لكن لا يوجد دخان بدون نار. الجوع. لذلك، لن يكون الخبز فقط في العالم. لقد تحدثت عن هذا عدة مرات. وترى العجز الذي تحاول به الأمم المتحدة بأكملها منع الأزمة التي لا مفر منها. 50 دولة في العالم تعتمد عليها بشكل حاسم - على هذا الغذاء".
وشدد لوكاشينكو على أن "الحذافة الجنونية للعقوبات المفروضة على الأسمدة المعدنية والمنتجات النفطية ولوجستيات النقل (الشحن والتأمين) تهدد بتعطيل المواسم الزراعية اللاحقة وتدمير أسواق المواد الغذائية ببساطة".
مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية بشكل عام سترتفع لأن ارتفاع أسعار الحبوب سيؤدي إلى زيادة
فورية في أنواع أخرى من المواد الغذائية ومنتجات الثروة الحيوانية. حيث حطمت الأسعار بالفعل الأرقام القياسية التاريخية. كمثال - القمح ، الذي ارتفع سعره بأكثر من 60٪ خلال الأشهر الستة الماضية. مضيفا "كما اتضح ، لا يمكنك دهن الدولار على الخبز".
وأشار إلى أن الارتفاع السابق في أسعار القمح عام 2008 انتهى بفترة "الربيع العربي" سيئة السمعة. لقد أصبحت الحبوب سياسة كبيرة، وفي الواقع، أصبحت سلاحا.
وشدد قائلا "لهذا السبب أقول لكم: إذا نجح الاقتصاد، فسيكون هناك شيء نأكله وما يرتديه الناس، وهذا ضمان أننا سنبقى على قيد الحياة".