عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/3-قتلى-و15-جريحا-في-حصيلة-أولية-للانفجار-بمخزن-أسلحة-جنوبي-اليمن-1064666677.html
3 قتلى و15 جريحا في حصيلة أولية للانفجار بمخزن أسلحة جنوبي اليمن
3 قتلى و15 جريحا في حصيلة أولية للانفجار بمخزن أسلحة جنوبي اليمن
أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، في انفجار مخزن أسلحة بالمحافظة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:19+0000
2022-07-05T09:19+0000
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062204714_0:335:2000:1460_1920x0_80_0_0_0312a04f2d50078c8059ac598df7c85e.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، "إن حريقاً اندلع في مخزن للأسلحة والذخائر وسط مدينة لودر شرقي أبين، أدى إلى انفجاره وانهيار أجزاء من المبنى الذي كان يضمه؛ ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و15 جريحاً".وأضاف، "أن عدداً من الجرحى، الذين نقلوا إلى مستشفى الشهيد محنف في مدينة لودر، في حالة حرجة"؛ متوقعاً ارتفاع حصيلة الضحايا.وأشار إلى أن الانفجار ألحق أضراراً مادية واسعة في محيط المكان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062204714_53:0:2000:1460_1920x0_80_0_0_b6632490c4f2deef186f7853893900c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن

3 قتلى و15 جريحا في حصيلة أولية للانفجار بمخزن أسلحة جنوبي اليمن

09:19 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / -صورة أرشيفية لتدمير خط أنابيب نفط في اليمن
صورة أرشيفية لتدمير خط أنابيب نفط في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، في انفجار مخزن أسلحة بالمحافظة.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، "إن حريقاً اندلع في مخزن للأسلحة والذخائر وسط مدينة لودر شرقي أبين، أدى إلى انفجاره وانهيار أجزاء من المبنى الذي كان يضمه؛ ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و15 جريحاً".

وأضاف، "أن عدداً من الجرحى، الذين نقلوا إلى مستشفى الشهيد محنف في مدينة لودر، في حالة حرجة"؛ متوقعاً ارتفاع حصيلة الضحايا.

وأشار إلى أن الانفجار ألحق أضراراً مادية واسعة في محيط المكان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала