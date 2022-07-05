https://arabic.sputniknews.com/20220705/3-قتلى-و15-جريحا-في-حصيلة-أولية-للانفجار-بمخزن-أسلحة-جنوبي-اليمن-1064666677.html
3 قتلى و15 جريحا في حصيلة أولية للانفجار بمخزن أسلحة جنوبي اليمن
3 قتلى و15 جريحا في حصيلة أولية للانفجار بمخزن أسلحة جنوبي اليمن
أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، في انفجار مخزن أسلحة بالمحافظة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:19+0000
2022-07-05T09:19+0000
2022-07-05T09:19+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، "إن حريقاً اندلع في مخزن للأسلحة والذخائر وسط مدينة لودر شرقي أبين، أدى إلى انفجاره وانهيار أجزاء من المبنى الذي كان يضمه؛ ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و15 جريحاً".وأضاف، "أن عدداً من الجرحى، الذين نقلوا إلى مستشفى الشهيد محنف في مدينة لودر، في حالة حرجة"؛ متوقعاً ارتفاع حصيلة الضحايا.وأشار إلى أن الانفجار ألحق أضراراً مادية واسعة في محيط المكان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن
3 قتلى و15 جريحا في حصيلة أولية للانفجار بمخزن أسلحة جنوبي اليمن
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أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، في انفجار مخزن أسلحة بالمحافظة.
القاهرة – سبوتنيك
. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، "إن حريقاً اندلع في مخزن للأسلحة والذخائر وسط مدينة لودر شرقي أبين، أدى إلى انفجاره وانهيار أجزاء من المبنى الذي كان يضمه؛ ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و15 جريحاً".
وأضاف، "أن عدداً من الجرحى، الذين نقلوا إلى مستشفى الشهيد محنف في مدينة لودر، في حالة حرجة"؛ متوقعاً ارتفاع حصيلة الضحايا.
وأشار إلى أن الانفجار ألحق أضراراً مادية واسعة في محيط المكان.