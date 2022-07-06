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https://arabic.sputniknews.com/20220706/أردوغان-يتوقع-توقيع-اتفاقية-مع-إيطاليا-وفرنسا-بشأن-أنظمة-الدفاع-الجوي-1064708506.html
أردوغان يتوقع توقيع اتفاقية مع إيطاليا وفرنسا بشأن أنظمة الدفاع الجوي
أردوغان يتوقع توقيع اتفاقية مع إيطاليا وفرنسا بشأن أنظمة الدفاع الجوي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تتوقع قريبًا توقيع اتفاقية مع إيطاليا وفرنسا بشأن إنتاج أنظمة الدفاع الجوي SAMP-T. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T06:21+0000
2022-07-06T06:21+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن أردوغان: "هذا موضوع مهم للغاية للعلاقات بين تركيا وإيطاليا وفرنسا. خلال قمة الناتو الأخيرة، ناقشنا هذا الموضوع مع الرئيس ماكرون. خلال اجتماع مع رئيس الوزراء دراجي (في أنقرة يوم الثلاثاء)، ناقشنا مرة أخرى التفاصيل، ووزراء دفاعنا ناقشوا هذا الموضوع أيضًا، ونريد الانتقال إلى مرحلة توقيع اتفاقية SAMP-T في أسرع وقت ممكن، ونريد التوقيع عليها لأنها ذات أهمية كبيرة لأنظمتنا الدفاعية. يوجد اتفاق مع رئيس الوزراء حول هذه المسألة، وبالمثل، لدينا اتفاق مع ماكرون في هذا الشأن. أتمنى أن نوقع الاتفاقية في أسرع وقت ممكن والمضي قدمًا".في وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة تجري مفاوضات مكثفة بشأن إنتاج أنظمة الدفاع الجوي SAMP-T من خلال الجهود المشتركة لتركيا وفرنسا وإيطاليا. وبحسبه، ناقش أردوغان هذا الموضوع مع رئيس فرنسا ورئيس وزراء إيطاليا. أشار جاويش أوغلو إلى إمكانية إنتاج هذه الأنظمة في تركيا.
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يتوقع توقيع اتفاقية مع إيطاليا وفرنسا بشأن أنظمة الدفاع الجوي

06:21 GMT 06.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . POOL
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تتوقع قريبًا توقيع اتفاقية مع إيطاليا وفرنسا بشأن إنتاج أنظمة الدفاع الجوي SAMP-T.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن أردوغان: "هذا موضوع مهم للغاية للعلاقات بين تركيا وإيطاليا وفرنسا. خلال قمة الناتو الأخيرة، ناقشنا هذا الموضوع مع الرئيس ماكرون. خلال اجتماع مع رئيس الوزراء دراجي (في أنقرة يوم الثلاثاء)، ناقشنا مرة أخرى التفاصيل، ووزراء دفاعنا ناقشوا هذا الموضوع أيضًا، ونريد الانتقال إلى مرحلة توقيع اتفاقية SAMP-T في أسرع وقت ممكن، ونريد التوقيع عليها لأنها ذات أهمية كبيرة لأنظمتنا الدفاعية. يوجد اتفاق مع رئيس الوزراء حول هذه المسألة، وبالمثل، لدينا اتفاق مع ماكرون في هذا الشأن. أتمنى أن نوقع الاتفاقية في أسرع وقت ممكن والمضي قدمًا".
في وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة تجري مفاوضات مكثفة بشأن إنتاج أنظمة الدفاع الجوي SAMP-T من خلال الجهود المشتركة لتركيا وفرنسا وإيطاليا. وبحسبه، ناقش أردوغان هذا الموضوع مع رئيس فرنسا ورئيس وزراء إيطاليا. أشار جاويش أوغلو إلى إمكانية إنتاج هذه الأنظمة في تركيا.
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