عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/أردوغان-يستقبل-الرئيس-الصومالي-بالمجمع-الرئاسي-في-أنقرة-1064729730.html
أردوغان يستقبل الرئيس الصومالي بالمجمع الرئاسي في أنقرة
أردوغان يستقبل الرئيس الصومالي بالمجمع الرئاسي في أنقرة
وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم رسمية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T12:19+0000
2022-07-06T12:19+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_94e83dc975db9761cea6afe6f5fbb620.jpg
بدأت مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني للدولتين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن مراسم استقبال رئيس الصومال شملت إلقاء التحية على منصة الشرف العسكرية، قبل أن يتوجه الزعيمان لإجراء مباحثات ثنائية في المجمع الرئاسي.وأوضحت الوكالة أنه من المقرر أن يترأس أردوغان وشيخ محمود، اجتماعا موسعا لوفدين من البلدين لبحث قضايا ثنائية.
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_543e291ac09e39b6df2da44e39200d18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم, الصومال

أردوغان يستقبل الرئيس الصومالي بالمجمع الرئاسي في أنقرة

12:19 GMT 06.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم رسمية.
بدأت مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني للدولتين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن مراسم استقبال رئيس الصومال شملت إلقاء التحية على منصة الشرف العسكرية، قبل أن يتوجه الزعيمان لإجراء مباحثات ثنائية في المجمع الرئاسي.
وأوضحت الوكالة أنه من المقرر أن يترأس أردوغان وشيخ محمود، اجتماعا موسعا لوفدين من البلدين لبحث قضايا ثنائية.
© Sputnik . Mohamed Hassan13 معلومة عن تاريخ الصراع بين الصومال وأرض الصومال
13 معلومة عن تاريخ الصراع بين الصومال وأرض الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
13 معلومة عن تاريخ الصراع بين الصومال وأرض الصومال
© Sputnik . Mohamed Hassan
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала