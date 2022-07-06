https://arabic.sputniknews.com/20220706/أردوغان-يستقبل-الرئيس-الصومالي-بالمجمع-الرئاسي-في-أنقرة-1064729730.html
أردوغان يستقبل الرئيس الصومالي بالمجمع الرئاسي في أنقرة
أردوغان يستقبل الرئيس الصومالي بالمجمع الرئاسي في أنقرة
وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم رسمية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T12:19+0000
2022-07-06T12:19+0000
2022-07-06T12:19+0000
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الصومال
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بدأت مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني للدولتين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن مراسم استقبال رئيس الصومال شملت إلقاء التحية على منصة الشرف العسكرية، قبل أن يتوجه الزعيمان لإجراء مباحثات ثنائية في المجمع الرئاسي.وأوضحت الوكالة أنه من المقرر أن يترأس أردوغان وشيخ محمود، اجتماعا موسعا لوفدين من البلدين لبحث قضايا ثنائية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, الصومال
أردوغان يستقبل الرئيس الصومالي بالمجمع الرئاسي في أنقرة
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وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم رسمية.
بدأت مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني للدولتين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن مراسم استقبال رئيس الصومال
شملت إلقاء التحية على منصة الشرف العسكرية، قبل أن يتوجه الزعيمان لإجراء مباحثات ثنائية في المجمع الرئاسي.
وأوضحت الوكالة أنه من المقرر أن يترأس أردوغان وشيخ محمود، اجتماعا موسعا
لوفدين من البلدين لبحث قضايا ثنائية.