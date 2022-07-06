https://arabic.sputniknews.com/20220706/أسوء-جفاف-منذ-70-عاما-نهر-إيطالي-يهدد-اقتصاد-البلاد-1064734783.html
"أسوء جفاف منذ 70 عاما"... نهر إيطالي يهدد اقتصاد البلاد
"أسوء جفاف منذ 70 عاما"... نهر إيطالي يهدد اقتصاد البلاد
تحدث تقرير إعلامي بريطاني عن أسوء موجة جفاف تضرب نهرا في إيطاليا مهددة بثلث الإنتاج الزراعي في البلاد. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T13:34+0000
2022-07-06T13:34+0000
2022-07-06T13:35+0000
إيطاليا
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وبحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن نهر بو يعاني من أسوء موجة جفاف منذ 70 عاما.ووفقا لشركة الكهرباء الحكومية، فإن 55% من الطاقة المتجددة التي تنتجها محطات الطاقة الكهرومائية في إيطاليا تأتي من نهر "بو" وروافد، ويخشى الخبراء من أن يؤدي قطع إمدادات الطاقة الكهرومائية إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون.يذكر أن نهر بو يعتبر أحد أطول الأنهار في إيطاليا ويمتد لأكثر من 400 ميل في شمالي البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا
"أسوء جفاف منذ 70 عاما"... نهر إيطالي يهدد اقتصاد البلاد
13:34 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 13:35 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
تحدث تقرير إعلامي بريطاني عن أسوء موجة جفاف تضرب نهرا في إيطاليا مهددة بثلث الإنتاج الزراعي في البلاد.
وبحسب تقرير لصحيفة
"إندبندنت" البريطانية فإن نهر بو يعاني من أسوء موجة جفاف منذ 70 عاما.
ونشرت الصحيفة صورا للأقمار الصناعية تم التقاطها للنهر وتظهر تغيرا كبيرا في حجمه بين يونيو/ حزيران 20020 و يونيو 2022، لتفرض السلطات المحلية حالة الطوارئ لتقنين المياه من المنازل والشركات، وذكرت الصحيفة أن العديد من أجزاء النهر تعرضت للجفاف.
ووفقا لشركة الكهرباء الحكومية، فإن 55% من الطاقة المتجددة التي تنتجها محطات الطاقة الكهرومائية في إيطاليا تأتي من نهر "بو" وروافد، ويخشى الخبراء من أن يؤدي قطع إمدادات
الطاقة الكهرومائية إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون.
يذكر أن نهر بو يعتبر أحد أطول الأنهار في إيطاليا ويمتد لأكثر من 400 ميل في شمالي البلاد.