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ألمانيا تسقط خيار استخدام "السيل الشمالي 2" لحل أزمة الطاقة
ألمانيا تسقط خيار استخدام "السيل الشمالي 2" لحل أزمة الطاقة
صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن استخدام "السيل الشمالي2" للتغلب على أزمة الطاقة "ليس خيارا". 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T08:47+0000
2022-07-06T08:47+0000
العالم
السيل الشمالي 2
أخبار ألمانيا
تعليق
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وقال الوزير ردا على سؤال صحفي على هامش مؤتمر في ميونيخ: "السيل الشمالي 2 ليس لديه وصول، إنه يخضع لعقوبات... بموجب نظام العقوبات الأمريكي. لا، هذا ليس خيارا".في وقت سابق من يوم الأربعاء، حث كلاوس إرنست، رئيس لجنة البوندستاغ الألمانية لقضايا الطاقة والمناخ، الحكومة على مواصلة الحوار مع روسيا بشأن الطاقة وربما استخدام خط أنابيب نورد ستريم 2 مؤقتًا في ضوء أزمة الأسعار. وقال السياسي لصحيفة Rheinische Post إنه يرى فرصة "لتشغيل السيل الشمالي 2 مؤقتا، إذا لم يكن من الممكن ضمان أمن الطاقة بطريقة أخرى".يمتد خط مشروع "السيل الشمالي2" من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا ويتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. تم الانتهاء من بنائه في سبتمبر/أيلول 2021، وكان العمل جاريًا عند إطلاقه، والآن تمتلئ الخيوط بالغاز التقني وأصبح خط أنابيب الغاز جاهزًا بالفعل للتشغيل. ومع ذلك، أوقفت ألمانيا في فبراير/شباط عملية التصديق. وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بوربوك إن "المشروع مجمّد بالفعل".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/زاخاروفا-وقف-ألمانيا-التصديق-على-التيار-الشمالي-2-سينتج-عنه-ضرر-لا-رجعة-فيه-1059370946.html
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العالم, السيل الشمالي 2, أخبار ألمانيا, تعليق

ألمانيا تسقط خيار استخدام "السيل الشمالي 2" لحل أزمة الطاقة

08:47 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورمشروع بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي - 2 "
مشروع بناء خط أنابيب الغاز السيل الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن استخدام "السيل الشمالي2" للتغلب على أزمة الطاقة "ليس خيارا".
وقال الوزير ردا على سؤال صحفي على هامش مؤتمر في ميونيخ: "السيل الشمالي 2 ليس لديه وصول، إنه يخضع لعقوبات... بموجب نظام العقوبات الأمريكي. لا، هذا ليس خيارا".
في وقت سابق من يوم الأربعاء، حث كلاوس إرنست، رئيس لجنة البوندستاغ الألمانية لقضايا الطاقة والمناخ، الحكومة على مواصلة الحوار مع روسيا بشأن الطاقة وربما استخدام خط أنابيب نورد ستريم 2 مؤقتًا في ضوء أزمة الأسعار. وقال السياسي لصحيفة Rheinische Post إنه يرى فرصة "لتشغيل السيل الشمالي 2 مؤقتا، إذا لم يكن من الممكن ضمان أمن الطاقة بطريقة أخرى".
مشروع بناء خط أنابيب الغاز السيل الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
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زاخاروفا: وقف ألمانيا التصديق على "التيار الشمالي 2" سينتج عنه ضرر لا رجعة فيه
2 مارس, 14:13 GMT
يمتد خط مشروع "السيل الشمالي2" من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا ويتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. تم الانتهاء من بنائه في سبتمبر/أيلول 2021، وكان العمل جاريًا عند إطلاقه، والآن تمتلئ الخيوط بالغاز التقني وأصبح خط أنابيب الغاز جاهزًا بالفعل للتشغيل. ومع ذلك، أوقفت ألمانيا في فبراير/شباط عملية التصديق. وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بوربوك إن "المشروع مجمّد بالفعل".
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