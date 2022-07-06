https://arabic.sputniknews.com/20220706/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-كيانات-إيرانية-في-الإمارات-والصين-1064783597.html
أمريكا تفرض عقوبات على كيانات إيرانية في الإمارات والصين
أمريكا تفرض عقوبات على كيانات إيرانية في الإمارات والصين
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 13 شركة وناقلتين بحريتين وشخصين مرتبطين بقطاع النفط الإيراني. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T17:35+0000
2022-07-06T17:35+0000
2022-07-06T17:46+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتشمل قائمة العقوبات شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام وناقلات نفط تحمل علمي كل من الغابون وبنما.وتشمل العقوبات تجميد الأصول في الولاية القضائية الأمريكية وفرض حظر على المعاملات للأفراد والكيانات القانونية الأمريكية المتعلقة.وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن تفاوض بلاده في قطر بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا بشأن كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي.وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-خارجية-قطر-المحادثات-بين-إيران-ودول-الخليج-بإمكانها-أن-تكون-إيجابية-لشعوب-المنطقة-1064731761.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تفرض عقوبات على كيانات إيرانية في الإمارات والصين
17:35 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 13 شركة وناقلتين بحريتين وشخصين مرتبطين بقطاع النفط الإيراني.
وتشمل قائمة العقوبات شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام وناقلات نفط تحمل علمي كل من الغابون وبنما.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول في الولاية القضائية الأمريكية وفرض حظر على المعاملات للأفراد والكيانات القانونية الأمريكية المتعلقة.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن تفاوض بلاده في قطر بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا بشأن كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي.
وأفادت وكالة إرنا
، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم.