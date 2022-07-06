https://arabic.sputniknews.com/20220706/أمير-المصري-يشارك-في-الجزء-الخامس-من-مسلسل-التاج-الإنجليزي-دون-مشاهدة-الأجزاء-الأولى-1064723710.html
أمير المصري يشارك في الجزء الخامس من مسلسل "التاج" الإنجليزي دون مشاهدة الأجزاء الأولى
أمير المصري يشارك في الجزء الخامس من مسلسل "التاج" الإنجليزي دون مشاهدة الأجزاء الأولى
قال الفنان المصري، أمير المصري، إنه لم يشاهد الأجزاء السابقة من المسلسل الإنجليزي الشهير " The Crown" "التاج"، رغم ظهوره بشخصية الملياردير المصري محمد الفايد... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:55+0000
2022-07-06T10:55+0000
2022-07-06T10:55+0000
أخبار الفنانين في مصر
مجتمع
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وتحدث المصري لمجلة "هي" عن كيفية اختياره لأداء شخصية رجل الأعمال محمد الفايد، وتحضيره لتفاصيل الدور، وعن إصراره على التواجد بالدراما والسينما المصرية مع خطواته نحو العالمية، كما يتحدث عن خطوات مشواره المقبلة.يشار إلى أن البعض يصنف مسلسل "التاج" ضمن أفضل المسلسلات في تاريخ الدراما، حيث حصد الكثير من التكريمات العالمية، وسيطر في 2021 على جوائز "غولدن غلوب"، كما نال جائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي.وأوضح المصري أن البداية جاءت عندما شاهد القائمين على مسلسل "التاج"، فيلم "lIMBO" ثم تواصلوا مع مدير أعماله لرغبتهم في عقد جلسة عمل، وبالفعل تمت المقابلة ونتج عنها اتفاق على قيام أمير المصري بأداء شخصية رجل الأعمال محمد الفايد.وأعرب المصري عن سعادته الكبيرة بكونه جزء من هذا العمل العالمي الضخم عبر منصة "نتفليكس"، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الأولى، متمنيا أن ينال إعجاب جمهور.وأكد الفنان أنه درس جيدا شخصية محمد الفايد، كما قابل شخصيات بارزة لها علاقة بتاريخه وتفاصيل حياته، ليكون على دراية بحياة الشخصية التي يقوم بأدائها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر, مجتمع
أمير المصري يشارك في الجزء الخامس من مسلسل "التاج" الإنجليزي دون مشاهدة الأجزاء الأولى
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قال الفنان المصري، أمير المصري، إنه لم يشاهد الأجزاء السابقة من المسلسل الإنجليزي الشهير " The Crown" "التاج"، رغم ظهوره بشخصية الملياردير المصري محمد الفايد في مرحلة الشباب، بالجزء الخامس من العمل.
وتحدث المصري لمجلة "هي
" عن كيفية اختياره لأداء شخصية رجل الأعمال محمد الفايد، وتحضيره لتفاصيل الدور، وعن إصراره على التواجد بالدراما والسينما المصرية مع خطواته نحو العالمية، كما يتحدث عن خطوات مشواره المقبلة.
يشار إلى أن البعض يصنف مسلسل "التاج" ضمن أفضل المسلسلات في تاريخ الدراما، حيث حصد الكثير من التكريمات العالمية، وسيطر في 2021 على جوائز "غولدن غلوب"، كما نال جائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي.
وأوضح المصري أن البداية جاءت عندما شاهد القائمين على مسلسل "التاج"، فيلم "lIMBO" ثم تواصلوا مع مدير أعماله لرغبتهم في عقد جلسة عمل، وبالفعل تمت المقابلة ونتج عنها اتفاق على قيام أمير المصري بأداء شخصية رجل الأعمال محمد الفايد.
وأعرب المصري عن سعادته الكبيرة بكونه جزء من هذا العمل العالمي الضخم عبر منصة "نتفليكس"، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الأولى، متمنيا أن ينال إعجاب جمهور.
وأكد الفنان أنه درس جيدا شخصية محمد الفايد، كما قابل شخصيات بارزة لها علاقة بتاريخه وتفاصيل حياته، ليكون على دراية بحياة الشخصية التي يقوم بأدائها.