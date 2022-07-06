https://arabic.sputniknews.com/20220706/أوزبكستان-اعتقال-مواطنين-أجانب-خلال-أعمال-شغب-في-نوكوس-1064713938.html
أوزبكستان: اعتقال مواطنين أجانب خلال أعمال شغب في نوكوس
أوزبكستان: اعتقال مواطنين أجانب خلال أعمال شغب في نوكوس
قال نائب قائد الحرس الوطني الأوزبكستاني خميدجون دادافاييف إن مواطنين أجانب اعتقلوا خلال أعمال شغب في نوكوس. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T08:08+0000
2022-07-06T08:08+0000
2022-07-06T08:23+0000
العالم
أوزباكستان
وقفة احتجاجية
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وقال للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "من بين المعتقلين مواطنين أجانب. المعلومات المتعلقة بهم سر من أسرار التحقيق. وسيتم الكشف عنها لاحقا".في وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخستانية ، أيبك صمادياروف، إن نحو 80 كازاخستانيًا عالقون لعدة أيام على الحدود في أوزبكستان، ويتفاوض الدبلوماسيون من البلدين.أكدت السلطات في أوزبكستان، في وقت سابق، اعتقال محتجين، قالت إنهم حالوا الاستيلاء على السلطة في منطقة كاراكالباكستان.وقالت السلطات في نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان، إن منظمي الاحتجاجات الجماهيرية، الذين يُزعم أنهم حاولوا الاستيلاء على السلطة في المنطقة، قد تم اعتقالهم.ونوكوس هي عاصمة كاراكالباكستان، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في أوزبكستان، وينتظر أن تجرى تعديلات دستورية اقترحها الرئيس الأوزبكستاني الحالي شوكت ميرزيوييف، يقول المحتجون إنها ستؤدي في حال الموافقة عليها إلى عودة كاراكالباكستان إلى أوزباكستان مرة أخرى، وإلغاء الحكم الذاتي.وكانت احتجاجات قد انطلقت، أمس الجمعة، في منطقة السوق المركزية بـ "نوكوس"، طالبت بالإفراج عن مدون محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية.وبحسب البيان، حاول المعتقلون الاستيلاء على مؤسسات الدولة في كاراكالباكستان وبالتالي تمزيق المجتمع وتعطيل الاستقرار الاجتماعي والسياسي في أوزبكستان.وأضاف البيان أنه "في ظل هذه الظروف، فإن المحاولات التي تقوم بها بعض القوى الخارجية للتأثير على تطور الوضع في كاراكالباكستان، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات المغلوطة، وتشويه الأحداث الجارية، تثير القلق"، مشيرًا إلى أن أوزبكستان "لديها القدرة اللازمة للحيلولة دون المزيد من تقويض الوضع".
https://arabic.sputniknews.com/20220702/أوزبكستان-تعلن-اعتقال-محتجين-قالت-إنهم-حاولوا-الاستيلاء-على-السلطة-في-كاراكالباكستان-1064528179.html
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العالم, أوزباكستان, وقفة احتجاجية
أوزبكستان: اعتقال مواطنين أجانب خلال أعمال شغب في نوكوس
08:08 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
قال نائب قائد الحرس الوطني الأوزبكستاني خميدجون دادافاييف إن مواطنين أجانب اعتقلوا خلال أعمال شغب في نوكوس.
وقال للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "من بين المعتقلين مواطنين أجانب. المعلومات المتعلقة بهم سر من أسرار التحقيق. وسيتم الكشف عنها لاحقا".
وأضاف دادافاييف أن المواطنين الأجانب لا يجدون صعوبة في مغادرة كاراكالباكستان، حيث وقعت أعمال الشغب، قائلا: "حتى الآن، حسب معلوماتي، غادر نحو 100 مواطن أجنبي من نقطة التفتيش في كاراكالباكستان".
في وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخستانية ، أيبك صمادياروف، إن نحو 80 كازاخستانيًا عالقون لعدة أيام على الحدود في أوزبكستان، ويتفاوض الدبلوماسيون من البلدين.
أكدت السلطات في أوزبكستان، في وقت سابق، اعتقال محتجين، قالت إنهم حالوا الاستيلاء على السلطة في منطقة كاراكالباكستان.
وقالت السلطات في نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان، إن منظمي الاحتجاجات
الجماهيرية، الذين يُزعم أنهم حاولوا الاستيلاء على السلطة في المنطقة، قد تم اعتقالهم.
ونوكوس هي عاصمة كاراكالباكستان، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في أوزبكستان، وينتظر أن تجرى تعديلات دستورية اقترحها الرئيس الأوزبكستاني الحالي شوكت ميرزيوييف، يقول المحتجون إنها
ستؤدي في حال الموافقة عليها إلى عودة كاراكالباكستان إلى أوزباكستان مرة أخرى، وإلغاء الحكم الذاتي.
وكانت احتجاجات قد انطلقت، أمس الجمعة، في منطقة السوق المركزية بـ "نوكوس"، طالبت بالإفراج عن مدون محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن البرلمان والحكومة ووزارة الداخلية في كاراكالباكستان: "تم اعتقال مجموعة من منظمي الاضطرابات الجماعية والأشخاص الذين قاوموا بقوة إنفاذ القانون، وتجري حاليًا إجراءات التحقيق، وسيتم تحديد جميع المحرضين وتقديمهم إلى العدالة".
وبحسب البيان، حاول المعتقلون الاستيلاء على مؤسسات الدولة
في كاراكالباكستان وبالتالي تمزيق المجتمع وتعطيل الاستقرار الاجتماعي والسياسي في أوزبكستان.
وأضاف البيان أنه "في ظل هذه الظروف، فإن المحاولات التي تقوم بها بعض القوى الخارجية للتأثير على تطور الوضع في كاراكالباكستان، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات المغلوطة، وتشويه الأحداث الجارية، تثير القلق"، مشيرًا إلى أن أوزبكستان "لديها القدرة اللازمة للحيلولة دون المزيد من تقويض الوضع".