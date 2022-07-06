عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/أين-يقع-المكان-الأكثر-أمنا-في-كوكبنا-الأرض؟-1064707977.html
أين يقع المكان الأكثر أمنا في كوكبنا الأرض؟
أين يقع المكان الأكثر أمنا في كوكبنا الأرض؟
سؤال طرحه مدير وكالة الفضاء الروسية، وأجاب عنه بنفسه. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T05:21+0000
2022-07-06T05:21+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102437/64/1024376436_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_458f96408b52312b85499c06512a6e10.jpg
وأعلن دميتري روغوزين، مدير عام "روسكوسموس"، عبر حسابه في تلغرام، أن المكان الأكثر أمنا يقع في إقليم كراسنويارسك الروسي وتحديدا في موقع مصنع كراسماش الذي ينتج أقوى الصواريخ في العالم.وقال روغوزين إن المكان الذي هو واقف فيه بجانب مدير عام مصنع كراسماش، هو المكان الأكثر أمنا في العالم، لأنه تحت حماية صواريخ "سارمات" الرهيبة.وشرعت روسيا في تصنيع صواريخ "سارمات" قبل بضعة شهور.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102437/64/1024376436_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_84c9df45e015031f7aee42b89e344752.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

أين يقع المكان الأكثر أمنا في كوكبنا الأرض؟

05:21 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورروغوزين يتحدث للصحفيين
روغوزين يتحدث للصحفيين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
سؤال طرحه مدير وكالة الفضاء الروسية، وأجاب عنه بنفسه.
وأعلن دميتري روغوزين، مدير عام "روسكوسموس"، عبر حسابه في تلغرام، أن المكان الأكثر أمنا يقع في إقليم كراسنويارسك الروسي وتحديدا في موقع مصنع كراسماش الذي ينتج أقوى الصواريخ في العالم.
وقال روغوزين إن المكان الذي هو واقف فيه بجانب مدير عام مصنع كراسماش، هو المكان الأكثر أمنا في العالم، لأنه تحت حماية صواريخ "سارمات" الرهيبة.
وشرعت روسيا في تصنيع صواريخ "سارمات" قبل بضعة شهور.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала