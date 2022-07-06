https://arabic.sputniknews.com/20220706/أين-يقع-المكان-الأكثر-أمنا-في-كوكبنا-الأرض؟-1064707977.html
أين يقع المكان الأكثر أمنا في كوكبنا الأرض؟
أين يقع المكان الأكثر أمنا في كوكبنا الأرض؟
سؤال طرحه مدير وكالة الفضاء الروسية، وأجاب عنه بنفسه. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T05:21+0000
2022-07-06T05:21+0000
2022-07-06T05:21+0000
روسيا
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وأعلن دميتري روغوزين، مدير عام "روسكوسموس"، عبر حسابه في تلغرام، أن المكان الأكثر أمنا يقع في إقليم كراسنويارسك الروسي وتحديدا في موقع مصنع كراسماش الذي ينتج أقوى الصواريخ في العالم.وقال روغوزين إن المكان الذي هو واقف فيه بجانب مدير عام مصنع كراسماش، هو المكان الأكثر أمنا في العالم، لأنه تحت حماية صواريخ "سارمات" الرهيبة.وشرعت روسيا في تصنيع صواريخ "سارمات" قبل بضعة شهور.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
أين يقع المكان الأكثر أمنا في كوكبنا الأرض؟
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سؤال طرحه مدير وكالة الفضاء الروسية، وأجاب عنه بنفسه.
وأعلن
دميتري روغوزين، مدير عام "روسكوسموس"، عبر حسابه في تلغرام، أن المكان الأكثر أمنا يقع في إقليم كراسنويارسك الروسي وتحديدا في موقع مصنع كراسماش الذي ينتج أقوى الصواريخ في العالم.
وقال روغوزين إن المكان الذي هو واقف فيه بجانب مدير عام مصنع كراسماش، هو المكان الأكثر أمنا في العالم، لأنه تحت حماية صواريخ "سارمات" الرهيبة.
وشرعت روسيا في تصنيع صواريخ "سارمات" قبل بضعة شهور.