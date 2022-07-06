https://arabic.sputniknews.com/20220706/إجلاء-أكثر-من-22-ألف-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-الـ24-ساعة-الماضية--1064706781.html

إجلاء أكثر من 22 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

إجلاء أكثر من 22 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 22 ألف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T02:15+0000

2022-07-06T02:15+0000

2022-07-06T02:15+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجانب الأوكراني، تم إجلاء 22,047 شخصا، من بينهم 3,456 طفلا، إلى أراضي روسيا الاتحادية من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس".وأضاف أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 2.33 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 368 ألف طفل، إلى روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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