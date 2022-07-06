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https://arabic.sputniknews.com/20220706/إجلاء-أكثر-من-22-ألف-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-الـ24-ساعة-الماضية--1064706781.html
إجلاء أكثر من 22 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
إجلاء أكثر من 22 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 22 ألف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T02:15+0000
2022-07-06T02:15+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجانب الأوكراني، تم إجلاء 22,047 شخصا، من بينهم 3,456 طفلا، إلى أراضي روسيا الاتحادية من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس".وأضاف أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 2.33 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 368 ألف طفل، إلى روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/نيبينزيا-روسيا-لا-تتمكن-من-إجلاء-جميع-الراغبين-من-أوكرانيا-بسبب-موقف-كييف-1060042562.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

إجلاء أكثر من 22 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

02:15 GMT 06.07.2022
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . ali hashem
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 22 ألف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجانب الأوكراني، تم إجلاء 22,047 شخصا، من بينهم 3,456 طفلا، إلى أراضي روسيا الاتحادية من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس".
مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
نيبينزيا: روسيا لا تتمكن من إجلاء جميع الراغبين من أوكرانيا بسبب موقف كييف
17 مارس, 23:09 GMT
وأضاف أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 2.33 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 368 ألف طفل، إلى روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:57 GMT
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