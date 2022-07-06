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إسرائيل تعتزم إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في تركيا
إسرائيل تعتزم إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في تركيا
أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستعيد فتح ملحقتيها الاقتصادية والتجارية لدى سفارتها في العاصمة التركية، أنقرة. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T13:51+0000
2022-07-06T13:51+0000
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ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن بلادها تعتزم إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في تركيا.وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية أن إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في اسطنبول سيبدأ مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس التزام إسرائيل بتعميق العلاقات الاقتصادية مع تركيا.وذكرت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أن حجم التبادل التجاري بين بلادها وتركيا لعام 2021، قد بلغ 7.7مليار دولار، وذلك بزيادة بنسبة 30% مقارنة مع عام 2020.وشددت أورنا باربيفاي على أن إسرائيل تعتزم الترويج لمؤتمر اقتصادي مشترك مع تركيا، بعد أكثر من عقد من الزمان، بدعوى أن تلك الخطوة ستساعد أكثر من 1500 شركة إسرائيلية تعمل في مجال التصدير إلى تركيا، في الوقت الراهن.
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إسرائيل تعتزم إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في تركيا
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أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستعيد فتح ملحقتيها الاقتصادية والتجارية لدى سفارتها في العاصمة التركية، أنقرة.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن بلادها تعتزم إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في تركيا.
وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية أن إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في اسطنبول سيبدأ مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس التزام إسرائيل بتعميق العلاقات الاقتصادية
مع تركيا.
وذكرت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أن حجم التبادل التجاري بين بلادها وتركيا لعام 2021، قد بلغ 7.7مليار دولار، وذلك بزيادة بنسبة 30% مقارنة مع عام 2020.
وشددت أورنا باربيفاي على أن إسرائيل تعتزم الترويج لمؤتمر اقتصادي مشترك مع تركيا
، بعد أكثر من عقد من الزمان، بدعوى أن تلك الخطوة ستساعد أكثر من 1500 شركة إسرائيلية تعمل في مجال التصدير إلى تركيا، في الوقت الراهن.