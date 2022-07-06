https://arabic.sputniknews.com/20220706/إعلام-أوكرانيا-تهدي-روسيا-مدافع-هاوتزر-أرسلتها-لها-فرنسا-1064707270.html

إعلام: أوكرانيا تهدي روسيا مدافع هاوتزر أرسلتها لها فرنسا

إعلام: أوكرانيا تهدي روسيا مدافع هاوتزر أرسلتها لها فرنسا

يوجد في أيدي الجيش الروسي، أو بالأحرى في متاجر الإنتاج الخاصة بالشركة المصنعة الروسية"أورال فاغون زافود"، مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار 155 ملم، تبرعت بها... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T04:34+0000

2022-07-06T04:34+0000

2022-07-06T04:34+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

رصد عسكري

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تقنية لا بأس بهاكتب المحامي الفرنسي ريجيس دي كاستيلناو على حسابه الرسمي على تويتر في 20 يونيو/حزيران: "نجاح آخر لماكرون: استولى الروس على مدفعي قيصر (سيزار) فرنسيين. هم حاليًا في "أورال فاغون زافود" للدراسة. شكرا لك ماكرون، نحن ندفع ثمن ذلك".بعد بضعة أيام، في 23 يونيو، رد ممثلو "أورال فاغون زافود" على المحامي الفرنسي من خلال صفحتهم الرسمية على تلغرام: "مساء الخير، سيد ريجيس. نطلب منكم نقل امتناننا للرئيس ماكرون على التبرع بالمدافع ذاتية الدفع. المعدات، بالطبع ، لا بأس بها ... ليست بجودة مستا-إس! لكنها، مع ذلك، مفيدة في الحياة اليومية. أرسل المزيد - سندرسها.لم يتم الاستيلاء عليها، ولكن تم بيعهايستشهد الصحفيون البلغاريون بمصادر عسكرية فرنسية لم تذكر اسمها تدعي أن الجانب الروسي لم يستولي على مدفعين من طراز قيصر ذاتية الدفع. أوكرانيا باعتهما ببساطة لخصمها، بـ 120 ألف دولار لكل مدفع هاوتزر. في الوقت نفسه، يبلغ السعر الحقيقي لهذه الأسلحة، وفقًا للمجلة، 7 ملايين يورو.يقول المحلل والمراسل البلغاري سيباستيان ليفي إنه يعتقد أن حوامل المدفعية ذاتية الدفع يمكن بيعها من خلال وسيط، ما يسمى بالتاجر العسكري.وتكتب المجلة: "أفراد عسكريون أوكرانيون فاسدون متورطون في تجارة الأسلحة غير المشروعة من أجل تعظيم الأرباح، وهذا لا ينطبق فقط على هذه الحالة مع مدافع الهاوتزر".في بداية الصيف، ظهر إعلان على الشبكة لبيع نظام صواريخ جافلين المضاد للدبابات مقابل 30 ألف دولار. تم تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ من الولايات المتحدة. لم يتم تسمية البائع في الإعلان، ولكن تم إدراج كييف كمكان إرسال النظام.الانتربول يعرفالانتربول على علم ببيع الأوكرانيين للأسلحة بشكل غير قانوني. تحدث الأمين العام للانتربول، يورغن شتوك، في وقت سابق عن مخاوفه من أن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا ستقع في أيدي المنظمات الإجرامية."في الواقع، حتى وكالات الاستخبارات الأمريكية لا تعرف إلى أين يتم إرسال الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا"، وفقا للمجلة.تتم تجارة الأسلحة بتواطؤ ضمني من الحكومات الغربية، التي تزود أوكرانيا بلا مبالاة بالمساعدات العسكرية ولا تتحقق بالضبط من كيفية استخدام أسلحتها في نهاية المطاف.سوف يدرس الروس المدافع الفرنسية ذاتية الدفعأما مدافع هاوتزر قيصر التي باعتها أوكرانيا، فستفيد الجانب الروسي. وفقًا للمحللين البلغاريين، فإن حقيقة وجود المدافع ذاتية الدفع في "أورال فاغون زافود" تشير إلى نية اروسيا لتفكيكها ودراسة التقنيات بالتفصيل."إن نظام توجيه وتنسيق إطلاق النار لمدفع القيصر ذاتي الحركة يمثل أهمية حقيقية للمهندسين العسكريين الروس. يجب دراستها بالتفصيل وتحليلها ونسخها على الأرجح".نتيجة لذلك، يمكن للقوات المسلحة الروسية حتى استخدام نظائر قيصر ضد القوات الأوكرانية.عار على أوكرانيايكتب الخبراء البلغاريون أن البيع الوقح لمدافع هاوتزر ذاتية الدفع هو عمل مخزٍ من الأوكرانيين المتورطين في هذه القضية. قبل إرسال كمية لا يمكن تصورها من الأسلحة إلى كييف، يجب على الدول الغربية أن تدرك حقيقة مهمة لا تحب التحدث عنها: الفساد منتشر في أوكرانيا، خاصة بين القيادة العسكرية والرتب الدنيا في الجيش الأوكراني".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري