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https://arabic.sputniknews.com/20220706/إعلام-الغنوشي-يمثل-أمام-القضاء-التونسي-بتهم-تتعلق-بالإرهاب-وغسيل-الأموال-1064717577.html
إعلام: الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال
إعلام: الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال
ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، أن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 يوليو/ تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T08:57+0000
2022-07-06T08:57+0000
أخبار تونس اليوم
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وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية، أن "قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب قرر التحقيق مع رئيس حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بصفته متهما، بعدما تم توجيه استدعاء لراشد الغنوشي أمس الثلاثاء".وكانت السلطات القضائية في تونس أصدرت قرارا بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما.وبحسب وثيقة رسمية تحصلت عليها مراسلة "سبوتنيك"، فإن القرار صادر عن قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وشمل القرار، الصادر بتاريخ أول أمس الاثنين، رئيس حركة النهضة وابنيه معاذ وسمية وصهره رفيق عبد السلام، والجبالي وابنتيه وزوج ابنته فضلا عن عدد من المتهمين الآخرين.ويأتي ذلك على خلفية قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية التي تحوم حولها شبهات فساد وغسيل وتبييض أموال.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/تونس-قرار-بتجميد-أموال-الغنوشي-والجبالي-وعدد-من-أفراد-عائلتهما-1064704872.html
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أخبار تونس اليوم

إعلام: الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال

08:57 GMT 06.07.2022
© AP Photo / Hassene Dridiرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، أن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 يوليو/ تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.
وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية، أن "قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب قرر التحقيق مع رئيس حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بصفته متهما، بعدما تم توجيه استدعاء لراشد الغنوشي أمس الثلاثاء".
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
تونس.. قرار بتجميد أموال الغنوشي والجبالي وعدد من أفراد عائلتهما
أمس, 21:31 GMT
وكانت السلطات القضائية في تونس أصدرت قرارا بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما.
وبحسب وثيقة رسمية تحصلت عليها مراسلة "سبوتنيك"، فإن القرار صادر عن قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وشمل القرار، الصادر بتاريخ أول أمس الاثنين، رئيس حركة النهضة وابنيه معاذ وسمية وصهره رفيق عبد السلام، والجبالي وابنتيه وزوج ابنته فضلا عن عدد من المتهمين الآخرين.
ويأتي ذلك على خلفية قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية التي تحوم حولها شبهات فساد وغسيل وتبييض أموال.
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