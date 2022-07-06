https://arabic.sputniknews.com/20220706/إيران-اعتقلنا-نائب-السفير-البريطاني-في-طهران-ودبلوماسيين-آخرين-للاشتباه-في-قيامهم-بالتجسس-1064787408.html
إيران: اعتقلنا مساعد السفير البريطاني في طهران ودبلوماسيين آخرين للاشتباه في قيامهم بالتجسس
إيران: اعتقلنا مساعد السفير البريطاني في طهران ودبلوماسيين آخرين للاشتباه في قيامهم بالتجسس
قالت إيران، مساء اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت نائب السفير البريطاني لدى طهران ودبلوماسيين أجانب آخرين للاشتباه في قيامهم بالتجسس. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T19:42+0000
2022-07-06T19:42+0000
2022-07-06T20:03+0000
إيران
أخبار إيران
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وقالت وكالة "فارس" الإيرانية الرسمية: "اعتقل جهاز الاستخبارات لحرس الثورة الاسلامية عددا من دبلوماسيي سفارات أجنبية كانوا يقومون بأعمال تجسس داخل البلاد".وأوضحت أن من بين المعتقلين مساعد السفير البريطاني لدى طهران.وأصافت: "وفقا للفيلم الذي تم نشره من قبل جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية فان هذا الجهاز رصد عددا من دبلوماسيي السفارات الأجنبية كانوا يقومون بأعمال تجسس بدلا من القيام بمهامهم الدبلوماسية".وقالت الوكالة إن الحرس الثوري، اعتقال هؤلاء الدبلوماسيين "بينما كانوا يقومون بأعمال تجسس وأخذ عينات من التراب في منطقة محظورة في الصحراء المركزية لإيران وقد رصدتهم مُسيرات حرس الثورة الإسلامية".وأوضحت أنه "من بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم، مساعد السفير البريطاني الذي ذهب إلى صحراء شهداد مع أسرته تحت ستار السياحة ولكن الصور التي التقطت لهم تكشف أنهم كان يسعون إلى أخذ عينات من تراب تلك المنطقة".وسيتم طرد مساعد السفير البريطاني من البلاد، بعد تقديمه الاعتذار، بحسب المصدر ذاته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
إيران: اعتقلنا مساعد السفير البريطاني في طهران ودبلوماسيين آخرين للاشتباه في قيامهم بالتجسس
19:42 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 20:03 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
قالت إيران، مساء اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت نائب السفير البريطاني لدى طهران ودبلوماسيين أجانب آخرين للاشتباه في قيامهم بالتجسس.
وقالت وكالة "فارس
" الإيرانية الرسمية: "اعتقل جهاز الاستخبارات لحرس الثورة الاسلامية عددا من دبلوماسيي سفارات أجنبية كانوا يقومون بأعمال تجسس داخل البلاد".
وأوضحت أن من بين المعتقلين مساعد السفير البريطاني لدى طهران.
وأصافت: "وفقا للفيلم الذي تم نشره من قبل جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية فان هذا الجهاز رصد عددا من دبلوماسيي السفارات الأجنبية كانوا يقومون بأعمال تجسس بدلا من القيام بمهامهم الدبلوماسية".
وقالت الوكالة إن الحرس الثوري، اعتقال هؤلاء الدبلوماسيين "بينما كانوا يقومون بأعمال تجسس وأخذ عينات من التراب في منطقة محظورة في الصحراء المركزية لإيران وقد رصدتهم مُسيرات حرس الثورة الإسلامية".
وأوضحت أنه "من بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم، مساعد السفير البريطاني الذي ذهب إلى صحراء شهداد مع أسرته تحت ستار السياحة ولكن الصور التي التقطت لهم تكشف أنهم كان يسعون إلى أخذ عينات من تراب تلك المنطقة".
وسيتم طرد مساعد السفير البريطاني من البلاد، بعد تقديمه الاعتذار، بحسب المصدر ذاته.