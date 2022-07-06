https://arabic.sputniknews.com/20220706/إيران-تتمسك-بكشف-مصير-4-مواطنين-اختفوا-في-لبنان-بشكل-غامض-عام-1982-1064747703.html
إيران تتمسك بكشف مصير 4 مواطنين اختفوا في لبنان بشكل غامض عام 1982
إيران تتمسك بكشف مصير 4 مواطنين اختفوا في لبنان بشكل غامض عام 1982
أعلنت طهران اليوم الأربعاء، أنها "لا تزال تبحث" عن أربعة إيرانيين لهم صفة دبلوماسية اختفوا خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:00+0000
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وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صدر بمناسبة الذكرى الأربعين لاختفاءهم: "نواصل جهودنا الجادة لتحديد مصير الدبلوماسيين الأربعة المخطوفين".وانتقدت الوزارة "عدم تعاون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لتحديد مصير المختطفين"، موجهة إصبع الاتهام إلى القوات الإسرائيلية، بحسب البيان الذي نشرته وكالة "إيرنا" الإيرانية.اعتقل الدبلوماسيون الثلاثة ومصور تابع لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، في شمال لبنان في 4 يوليو/ تموز عام 1982، على حاجز تابع للقوات اللبنانية، وهي ميليشيا مسيحية، ولم يروا منذ ذلك الحين.المختفون هم أحمد موتفاسيليان، الملحق العسكري بالسفارة الإيرانية في بيروت، ومحسن موسوي، القائم بالأعمال، وتقي راستغار مقدم، موظف السفارة، والمصور الصحفي كاظم أخوان.كان موتفاسيليان أيضا قائدا في الحرس الثوري الإسلامي، الذي أسس نفسه في لبنان عام 1982 وكان حاسما في تشكيل جماعة "حزب الله"، بحسب وكالة "فرانس برس".تحمل إيران إسرائيل مسؤولية الاختفاء، واصفة المسؤولين بأنهم "عملاء للنظام الصهيوني". في عام 1982، سلحت إسرائيل القوات اللبنانية.وجددت الوزارة الإيرانية "دعواتها للأمم المتحدة ووكالات حقوق الإنسان ذات الصلة لملاحقة قضايا الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/إعلام-إيران-تكشف-حقيقة-اغتيال-قائد-بالحرس-الثوري-الإيراني-1063021467.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تتمسك بكشف مصير 4 مواطنين اختفوا في لبنان بشكل غامض عام 1982
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أعلنت طهران اليوم الأربعاء، أنها "لا تزال تبحث" عن أربعة إيرانيين لهم صفة دبلوماسية اختفوا خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صدر بمناسبة الذكرى الأربعين لاختفاءهم: "نواصل جهودنا الجادة لتحديد مصير الدبلوماسيين الأربعة المخطوفين".
وانتقدت الوزارة "عدم تعاون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لتحديد مصير المختطفين"، موجهة إصبع الاتهام إلى القوات الإسرائيلية
، بحسب البيان الذي نشرته وكالة "إيرنا" الإيرانية.
اعتقل الدبلوماسيون الثلاثة ومصور تابع لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، في شمال لبنان في 4 يوليو/ تموز عام 1982، على حاجز تابع للقوات اللبنانية، وهي ميليشيا مسيحية، ولم يروا منذ ذلك الحين.
المختفون هم أحمد موتفاسيليان، الملحق العسكري بالسفارة الإيرانية في بيروت، ومحسن موسوي، القائم بالأعمال، وتقي راستغار مقدم، موظف السفارة، والمصور الصحفي كاظم أخوان.
كان موتفاسيليان أيضا قائدا في الحرس الثوري الإسلامي، الذي أسس نفسه في لبنان عام 1982 وكان حاسما في تشكيل جماعة "حزب الله"، بحسب وكالة "فرانس برس".
تحمل إيران إسرائيل مسؤولية الاختفاء، واصفة المسؤولين بأنهم "عملاء للنظام الصهيوني". في عام 1982، سلحت إسرائيل القوات اللبنانية.
وجددت الوزارة الإيرانية "دعواتها للأمم المتحدة
ووكالات حقوق الإنسان ذات الصلة لملاحقة قضايا الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة".