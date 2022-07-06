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https://arabic.sputniknews.com/20220706/إيران-يجب-أن-تقرر-واشنطن-ما-إذا-كانت-تريد-صفقة-أو-تصر-على-التمسك-بمطالبها-من-جانب-واحد-1064716507.html
إيران: يجب أن تقرر واشنطن ما إذا كانت تريد صفقة أو تصر على التمسك بمطالبها من جانب واحد
إيران: يجب أن تقرر واشنطن ما إذا كانت تريد صفقة أو تصر على التمسك بمطالبها من جانب واحد
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على ضرورة أن "تقرر واشنطن ما إذا كانت تريد صفقة أو تصر على التمسك بمطالبها من جانب واحد". 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T08:53+0000
2022-07-06T08:53+0000
أخبار إيران
أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر: "أجريت مباحثات هاتفية مع منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل"، مؤكدا "استعداد طهران للتفاوض بهدف تحقيق اتفاق قوي ومستدام وأن التوصل إلى الاتفاق ممكن على أساس الفهم المشترك واحترام المصالح المتبادلة".من جانبه، كتب منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في تغريدة له على تويتر: "لقد أجريت مرة أخرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، مضيفا: "إذا أردنا إبرام اتفاق، فنحن بحاجة لاتخاذ قرار الآن".وقال: "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لكن المساحة السياسية لتنشيط خطة العمل الشاملة المشتركة قد تصبح محدودة قريبا".وكان مستشار الفريق الإيراني المفاوض، محمد مرندي، قال أمس السبت، إن الغربيين تنازلوا عن بعض مواقفهم مرغمين خلال الشهور الماضية، وهم مرغمون على التنازل عن قضايا أخرى من أجل حل المسائل المتبقية.ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن مرندي أن "إيران طالبت طوال المفاوضات التي جرت في فيينا بإعطائها الضمانات الملموسة"، رافضا الأقاويل الغربية التي تعد أخذ هذه الضمانات أمرا يتعدى الاتفاق النووي.وذكر مرندي أن الأمريكيين والأوروبيين أجبروا على قبول المطالب الإيرانية واحدا تلو الآخر، وبشكل تدريجي، مشيرا إلى "أن الضمانات الملموسة التي تطالب بها إيران الآن هي من أجل استمرار الاتفاق النووي، وليست قضية خارج الاتفاق".وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.وبعد انتهاء جولة المفاوضات، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الخميس، أن "تقييم بلاده للمفاوضات النووية مع أمريكا في العاصمة القطرية الدوحة إيجابي"، فيما أعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات.
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أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني

إيران: يجب أن تقرر واشنطن ما إذا كانت تريد صفقة أو تصر على التمسك بمطالبها من جانب واحد

08:53 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على ضرورة أن "تقرر واشنطن ما إذا كانت تريد صفقة أو تصر على التمسك بمطالبها من جانب واحد".
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر: "أجريت مباحثات هاتفية مع منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل"، مؤكدا "استعداد طهران للتفاوض بهدف تحقيق اتفاق قوي ومستدام وأن التوصل إلى الاتفاق ممكن على أساس الفهم المشترك واحترام المصالح المتبادلة".
من جانبه، كتب منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في تغريدة له على تويتر: "لقد أجريت مرة أخرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، مضيفا: "إذا أردنا إبرام اتفاق، فنحن بحاجة لاتخاذ قرار الآن".
وقال: "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لكن المساحة السياسية لتنشيط خطة العمل الشاملة المشتركة قد تصبح محدودة قريبا".
وكان مستشار الفريق الإيراني المفاوض، محمد مرندي، قال أمس السبت، إن الغربيين تنازلوا عن بعض مواقفهم مرغمين خلال الشهور الماضية، وهم مرغمون على التنازل عن قضايا أخرى من أجل حل المسائل المتبقية.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن مرندي أن "إيران طالبت طوال المفاوضات التي جرت في فيينا بإعطائها الضمانات الملموسة"، رافضا الأقاويل الغربية التي تعد أخذ هذه الضمانات أمرا يتعدى الاتفاق النووي.
وذكر مرندي أن الأمريكيين والأوروبيين أجبروا على قبول المطالب الإيرانية واحدا تلو الآخر، وبشكل تدريجي، مشيرا إلى "أن الضمانات الملموسة التي تطالب بها إيران الآن هي من أجل استمرار الاتفاق النووي، وليست قضية خارج الاتفاق".
وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.
وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.
وبعد انتهاء جولة المفاوضات، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الخميس، أن "تقييم بلاده للمفاوضات النووية مع أمريكا في العاصمة القطرية الدوحة إيجابي"، فيما أعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات.
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