https://arabic.sputniknews.com/20220706/استقالة-وزيرة-العدل-البريطانية-اعتراضا-على-أداء-حكومة-جونسون-القيم-تنقسم-تحت-قيادتك-1064727987.html
استقالة وزيرة العدل البريطانية اعتراضا على أداء حكومة جونسون... "القيم تنقسم تحت قيادتك"
استقالة وزيرة العدل البريطانية اعتراضا على أداء حكومة جونسون... "القيم تنقسم تحت قيادتك"
قدمت وزيرة العدل البريطانية فيكتوريا أتكنز، اليوم الأربعاء، استقالتها من حكومة بوريس جونسون، لتكون الخامسة منذ أمس الثلاثاء. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:59+0000
2022-07-06T11:59+0000
2022-07-06T11:59+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
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وقالت أتكنز: "القيم مثل النزاهة والاحترام والمهنية يجب أن تهمنا جميعا.. هذه القيم تنقسم تحت قيادتك (بوريس جونسون)"، وذلك حسب شبكة "سكاي" البريطانية.يأتي ذلك بعدما قدّم وزير التعليم البريطاني روبن ووكر، استقالته من منصبه، اعتراضا على تصرفات رئيس الحكومة بوريس جونسون، ليصبح ووكر رابع وزير بريطاني يقدم استقالته من الحكومة في أقل من 24 ساعة.كما أعلن وزير الطفولة والأسرة البريطاني، ويل كوينس، تقديم استقالته لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد ساعات من استقالة وزيري الصحة والخزانة، في أعقاب سلسلة الأزمات التي يتعرض لها جونسون أخيرا.وعيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، وزيرين جديدين للخزانة والصحة هما نديم زاهاوي وستيف باركلي، وذلك في أعقاب استقالة وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد من منصبيهما اعتراضا على أداء الحكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-التعليم-البريطاني-يقدم-استقالته-ليصبح-رابع-وزير-مستقيل-من-الحكومة-خلال-24-ساعة-1064719806.html
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بريطانيا, بوريس جونسون
استقالة وزيرة العدل البريطانية اعتراضا على أداء حكومة جونسون... "القيم تنقسم تحت قيادتك"
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قدمت وزيرة العدل البريطانية فيكتوريا أتكنز، اليوم الأربعاء، استقالتها من حكومة بوريس جونسون، لتكون الخامسة منذ أمس الثلاثاء.
وقالت أتكنز: "القيم مثل النزاهة والاحترام والمهنية يجب أن تهمنا جميعا.. هذه القيم تنقسم تحت قيادتك (بوريس جونسون)"، وذلك حسب شبكة "سكاي" البريطانية.
يأتي ذلك بعدما قدّم وزير التعليم البريطاني روبن ووكر
، استقالته من منصبه، اعتراضا على تصرفات رئيس الحكومة بوريس جونسون، ليصبح ووكر رابع وزير بريطاني يقدم استقالته من الحكومة في أقل من 24 ساعة.
كما أعلن وزير الطفولة والأسرة البريطاني، ويل كوينس
، تقديم استقالته لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد ساعات من استقالة وزيري الصحة والخزانة، في أعقاب سلسلة الأزمات التي يتعرض لها جونسون أخيرا.
وعيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، وزيرين جديدين للخزانة والصحة
هما نديم زاهاوي وستيف باركلي، وذلك في أعقاب استقالة وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد من منصبيهما اعتراضا على أداء الحكومة.