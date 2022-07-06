عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/استقالة-وزيرة-العدل-البريطانية-اعتراضا-على-أداء-حكومة-جونسون-القيم-تنقسم-تحت-قيادتك-1064727987.html
استقالة وزيرة العدل البريطانية اعتراضا على أداء حكومة جونسون... "القيم تنقسم تحت قيادتك"
استقالة وزيرة العدل البريطانية اعتراضا على أداء حكومة جونسون... "القيم تنقسم تحت قيادتك"
قدمت وزيرة العدل البريطانية فيكتوريا أتكنز، اليوم الأربعاء، استقالتها من حكومة بوريس جونسون، لتكون الخامسة منذ أمس الثلاثاء. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:59+0000
2022-07-06T11:59+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104242/63/1042426362_0:0:3159:1776_1920x0_80_0_0_f7637fe3405652ba3f441083497a6591.jpg
وقالت أتكنز: "القيم مثل النزاهة والاحترام والمهنية يجب أن تهمنا جميعا.. هذه القيم تنقسم تحت قيادتك (بوريس جونسون)"، وذلك حسب شبكة "سكاي" البريطانية.يأتي ذلك بعدما قدّم وزير التعليم البريطاني روبن ووكر، استقالته من منصبه، اعتراضا على تصرفات رئيس الحكومة بوريس جونسون، ليصبح ووكر رابع وزير بريطاني يقدم استقالته من الحكومة في أقل من 24 ساعة.كما أعلن وزير الطفولة والأسرة البريطاني، ويل كوينس، تقديم استقالته لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد ساعات من استقالة وزيري الصحة والخزانة، في أعقاب سلسلة الأزمات التي يتعرض لها جونسون أخيرا.وعيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، وزيرين جديدين للخزانة والصحة هما نديم زاهاوي وستيف باركلي، وذلك في أعقاب استقالة وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد من منصبيهما اعتراضا على أداء الحكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-التعليم-البريطاني-يقدم-استقالته-ليصبح-رابع-وزير-مستقيل-من-الحكومة-خلال-24-ساعة-1064719806.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104242/63/1042426362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8dda3069e0f93fa5563ca18bd519c786.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, بوريس جونسون

استقالة وزيرة العدل البريطانية اعتراضا على أداء حكومة جونسون... "القيم تنقسم تحت قيادتك"

11:59 GMT 06.07.2022
© AP Photo / Frank Augsteinفوز بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين ليخلف تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة البريطانية
فوز بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين ليخلف تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
تابعنا عبرTelegram
قدمت وزيرة العدل البريطانية فيكتوريا أتكنز، اليوم الأربعاء، استقالتها من حكومة بوريس جونسون، لتكون الخامسة منذ أمس الثلاثاء.
وقالت أتكنز: "القيم مثل النزاهة والاحترام والمهنية يجب أن تهمنا جميعا.. هذه القيم تنقسم تحت قيادتك (بوريس جونسون)"، وذلك حسب شبكة "سكاي" البريطانية.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
وزير التعليم البريطاني يقدم استقالته ليصبح رابع وزير مستقيل من الحكومة خلال 24 ساعة
09:40 GMT
يأتي ذلك بعدما قدّم وزير التعليم البريطاني روبن ووكر، استقالته من منصبه، اعتراضا على تصرفات رئيس الحكومة بوريس جونسون، ليصبح ووكر رابع وزير بريطاني يقدم استقالته من الحكومة في أقل من 24 ساعة.
كما أعلن وزير الطفولة والأسرة البريطاني، ويل كوينس، تقديم استقالته لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد ساعات من استقالة وزيري الصحة والخزانة، في أعقاب سلسلة الأزمات التي يتعرض لها جونسون أخيرا.
وعيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، وزيرين جديدين للخزانة والصحة هما نديم زاهاوي وستيف باركلي، وذلك في أعقاب استقالة وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد من منصبيهما اعتراضا على أداء الحكومة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала