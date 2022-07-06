https://arabic.sputniknews.com/20220706/استقالة-وزير-الدولة-البريطاني-لشؤون-الصحة-إدوارد-أرغار-1064791484.html
استقالة وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة إدوارد أرغار
استقالة وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة إدوارد أرغار
06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T23:36+0000
2022-07-06T23:36+0000
2022-07-06T23:36+0000
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