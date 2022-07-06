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الأمن السعودي يبدأ تطويق المشاعر المقدسة لتأمين دخول الحجاج
الأمن السعودي يبدأ تطويق المشاعر المقدسة لتأمين دخول الحجاج
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، بدء الجهات الأمنية تطويق المشاعر المقدسة بنقاط فرز لتأمين دخول الحجاج. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T08:00+0000
2022-07-06T08:00+0000
2022-07-06T08:00+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وأفادت شبكة "العربية.نت"، بأن النقاط الأمنية بدأت بالتمركز في مداخل المشاعر المقدسة لتحقيق أمن الحجاج وسلامتهم ومنع دخول المخالفين.وأضافت أن ذلك يأتي في إطار منظومة أمنية عالية الدقة والتخطيط المسبق؛ لضمان أرقى مستويات تأمين ضيوف الرحمن.وأكدت الداخلية السعودية أن جميع الجهات الأمنية تعمل على تنسيق متواصل على مدار الساعة؛ لضمان تناغم الجهود المبذولة لسلامة وتأمين الحجاج.وصرح المقدم محمد العمري المتحدث الرسمي لوزارة قوات الحرس الوطني، قائلا: "إننا على تنسيق كامل مع الدفاع المدني بشأن خطط الطوارئ".وأشار العمري إلى أن التنسيق يشمل الحوادث العرضية والصناعية بجميع الطواق والاستعداد لمساندة جميع القوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزارة-الحج-السعودية-تكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-هامة-حول-تصعيد-الحجاج-لعرفات-والإجراءات-الاحترازية--1064672867.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
الأمن السعودي يبدأ تطويق المشاعر المقدسة لتأمين دخول الحجاج
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، بدء الجهات الأمنية تطويق المشاعر المقدسة بنقاط فرز لتأمين دخول الحجاج.
وأفادت شبكة "العربية.نت"، بأن النقاط الأمنية بدأت بالتمركز في مداخل المشاعر المقدسة لتحقيق أمن الحجاج وسلامتهم ومنع دخول المخالفين.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار منظومة أمنية عالية الدقة والتخطيط المسبق؛ لضمان أرقى مستويات تأمين ضيوف الرحمن.
وأكدت الداخلية السعودية أن جميع الجهات الأمنية تعمل على تنسيق متواصل على مدار الساعة؛ لضمان تناغم الجهود المبذولة لسلامة وتأمين الحجاج.
وصرح المقدم محمد العمري المتحدث الرسمي لوزارة قوات الحرس الوطني، قائلا: "إننا على تنسيق كامل مع الدفاع المدني بشأن خطط الطوارئ".
وأشار العمري إلى أن التنسيق يشمل الحوادث العرضية والصناعية بجميع الطواق والاستعداد لمساندة جميع القوات.