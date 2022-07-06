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الأمن القومي الإيراني: أي تحالف مع الكيان الصهيوني يهدد استقرار وأمن المنطقة
الأمن القومي الإيراني: أي تحالف مع الكيان الصهيوني يهدد استقرار وأمن المنطقة
قال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن أي تحالف مع الكيان الصهيوني حتى لو لم يكن أمنيا وعسكريا، سيهدد استقرار المنطقة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T20:51+0000
2022-07-06T20:51+0000
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات شمخاني جاءت خلال لقائه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، الذي يزور طهران، هذه الأيام.وأشار شمخاني إلى الدور المحوري للجيران في العلاقات الخارجية الايرانية، قائلا: "إن سياسة إيران الدائمة تجاه جيرانها هي تطوير العلاقات الشاملة والاستراتيجية في ظل حسن الجوار".وأوضح علي شمخاني أن "الإرهاب والصهيونية عنصرين رئيسيين في زعزعة أمن المنطقة"، مشيرا إلى أن سلوك بلاده في المنطقة أظهر أن إيران كانت دائما مهتمة بالأمن الجماعي والحفاظ على وحدة أراضي الدول باعتبارها استراتيجية دائمة.وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على أن نهج بلاده في المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق قوي وراسخ وموثوق، مناديا بضرورة إزالة الحظر الجائر ضد إيران حتى يمكن لجميع الدول الاستثمار بسهولة في بلاده، مع الحفاظ على مصالحها طويلة الأمد.من جانبه، أعرب محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، عن ارتياحه لزيارته إلى إيران، مؤكدا ضرورة استمرار الحوارات الإقليمية الرامية إلى إزالة بعض العقبات المصطنعة، وتسريع الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المنطقة.وشدد الوزير القطري على أن الحاجة الأساسية للمنطقة هي استتباب الاستقرار والتعاون الشامل من أجل رفاهية وراحة الشعوب، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات سيخدم تعزيز الاستقرار في المنطقة.بدورها، أوضحت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر مستجدات محادثات الاتفاق النووي، وعدد من القضايا الإقليمية بالإضافة إلى تبادل الآراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/شمخاني-إقرار-الصهاينة-بقرب-انهيار-كيانهم-المزيف-يفسر-صوابية-تيار-المقاومة-1063134704.html
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أخبار العالم العربي, قطر, إيران, إسرائيل

الأمن القومي الإيراني: أي تحالف مع الكيان الصهيوني يهدد استقرار وأمن المنطقة

20:51 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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قال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن أي تحالف مع الكيان الصهيوني حتى لو لم يكن أمنيا وعسكريا، سيهدد استقرار المنطقة وأمنها.
وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات شمخاني جاءت خلال لقائه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، الذي يزور طهران، هذه الأيام.
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
شمخاني: إقرار الصهاينة بقرب انهيار كيانهم المزيف يفسر صوابية تيار المقاومة
5 يونيو, 16:14 GMT
وأشار شمخاني إلى الدور المحوري للجيران في العلاقات الخارجية الايرانية، قائلا: "إن سياسة إيران الدائمة تجاه جيرانها هي تطوير العلاقات الشاملة والاستراتيجية في ظل حسن الجوار".
وأوضح علي شمخاني أن "الإرهاب والصهيونية عنصرين رئيسيين في زعزعة أمن المنطقة"، مشيرا إلى أن سلوك بلاده في المنطقة أظهر أن إيران كانت دائما مهتمة بالأمن الجماعي والحفاظ على وحدة أراضي الدول باعتبارها استراتيجية دائمة.
وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على أن نهج بلاده في المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق قوي وراسخ وموثوق، مناديا بضرورة إزالة الحظر الجائر ضد إيران حتى يمكن لجميع الدول الاستثمار بسهولة في بلاده، مع الحفاظ على مصالحها طويلة الأمد.
من جانبه، أعرب محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، عن ارتياحه لزيارته إلى إيران، مؤكدا ضرورة استمرار الحوارات الإقليمية الرامية إلى إزالة بعض العقبات المصطنعة، وتسريع الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المنطقة.
وشدد الوزير القطري على أن الحاجة الأساسية للمنطقة هي استتباب الاستقرار والتعاون الشامل من أجل رفاهية وراحة الشعوب، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات سيخدم تعزيز الاستقرار في المنطقة.
بدورها، أوضحت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر مستجدات محادثات الاتفاق النووي، وعدد من القضايا الإقليمية بالإضافة إلى تبادل الآراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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