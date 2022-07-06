https://arabic.sputniknews.com/20220706/الإقامة-بجوار-مساحات-خضراء-مفيدة-للصحة-بعد-إجراء-جراحة-المجازة-1064780075.html

الإقامة بجوار مساحات خضراء مفيدة للصحة بعد إجراء جراحة المجازة

الإقامة بجوار مساحات خضراء مفيدة للصحة بعد إجراء جراحة المجازة

يتيح لنا العيش بجوار بيئة خضراء الشعور بقليل من "الطبيعة" حتى داخل المدينة المليئة بالخرسانة والضوضاء. سواء كانت حديقة صغيرة بالقرب من المنزل أو مجالا مفتوحا... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T15:47+0000

2022-07-06T15:47+0000

2022-07-06T15:47+0000

الصحة

منوعات

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أظهرت دراسة إسرائيلية جديدة أنه بخلاف راحة البيئة الخضراء والمظهر الجمالي، قد يكون للعيش في بيئة خضراء فوائد أيضا في الشفاء من جراحة القلب.الدراسة، التي سيتم تقديمها في المؤتمر السنوي الخمسين للعلوم والبيئة، الذي يعقد حاليا، وجدت صلة بين البيئة الخضراء وتحسين نوعية الحياة المرتبطة بصحة أفضل بعد جراحة مجازة الشريان التاجي (خاصة بين المرضى ذوي الدخل المنخفض).جراحة المجازة هي أكثر جراحات القلب المفتوح شيوعا، ويتم إجراؤها بعد انسداد الشرايين التي تمد عضلة القلب بالدم – وهي الحالة المعروفة باسم النوبة القلبية.من أجل منع الضرر الناتج عن الانسداد، يتم أخذ الأوعية الدموية من أماكن مختلفة في الجسم وإعادة توصيلها في القلب كـ "مجازة" لانسداد الشرايين التاجية، على ما نفل healthy.walla.هذه ليست عملية بسيطة، حيث تتطلب فترة نقاهة وإعادة تأهيل طويلة. خلال فترة الشفاء من الجراحة، قد يعاني المرضى من التعب وألم في الصدر وضيقا في التنفس وصعوبة في أداء النشاط الشاق.بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يعاني المرضى من أعراض ليست بالضرورة جسدية، مثل الاكتئاب والقلق والإحباط."اخترنا دراسة تأثير البيئة الخضراء على الصحة لأننا نعتقد أنها واحدة من أهم القضايا في مجالنا - الصحة العامة والوقاية من الأمراض - بالنظر إلى الاتجاهات الديموغرافية في البلاد، وزيادة الكثافة وسوء التخطيط في إسرائيل"، تقول مايا سديه، طالبة الدكتوراه في تل أبيب، التي قادت الدراسة.نُشرت الدراسة الجديدة مؤخرا في مجلة Environmental Research، وضمت أيضا البروفيسور راشيل دانكنر من معهد جارتنر لعلم الأوبئة والسياسة الصحية، والبروفيسور مايكل برافير من جامعة كولومبيا البريطانية، والبروفيسور ألكسندرا تشودنوفسكي من جامعة تل أبيب، وشملت بيانات عن 861 مريض قلب إسرائيليا خضعوا لعملية جراحية في الفترة بين 2004-2007.أكمل المشاركون استبيانا فحص نوعية حياتهم عاطفيا وجسديا واجتماعي، فور العملية، وبعد حوالي عام من الجراحة، وفحص الباحثون الفرق بين الاستبيانين.تضمن الجزء العاطفي من الاستبيان أسئلة تتعلق بمشاعر مثل الإحباط والغضب ونفاد الصبر ومشاعر عدم القيمة الذاتية والمخاوف والقلق وقلة الثقة بالنفس وقلة الشعور بالسعادة والرضا. تم قياس مستويات البيئة الخضراء في أماكن إقامة الخاضعين للدراسة بمساعدة صور الأقمار الصناعية.تقول سديه: "وجدنا في الدراسة صلة بين التعرض لبيئة خضراء والتغيير الإيجابي في نوعية الحياة النفسية بعد جراحة المجازة".وتضيف "كانت هذه العلاقة قوية بشكل خاص بين ذوي الدخل المنخفض، ولكن أيضا بين النساء والسكان غير الرياضيين".وفقا لها، توضح الدراسة الجديدة أنه يمكن استخدام البيئة الخضراء كتدخل بيئي يدعم صحة الإنسان والتعافي بعد جراحة المجازة وجراحات القلب المفتوح بشكل عام.وجد عدد من الدراسات الوبائية المكثفة في الماضي ارتباطات مهمة بين البيئة الخضراء وأمراض القلب والأوعية الدموية، ووجدت أن العيش بالقرب من اللون الأخضر يرتبط بانخفاض معدل الوفيات المرتبط بهذه الأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20210720/تقرير-يكشف-علامات-تحدد-مدى-صحة-القلب-والأوعية-المدوية-1049617528.html

https://arabic.sputniknews.com/20181230/دراسة-المساحات-الخضراء-صحة-القلب-1037893482.html

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