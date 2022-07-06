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https://arabic.sputniknews.com/20220706/الإمارات-وجنوب-أفريقيا-تبحثان-تعزيز-التعاون-الدفاعي-بين-البلدين-1064782239.html
الإمارات وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين
الإمارات وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين
تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع جنوب أفريقيا، التي يحتل جيشها المرتبة رقم 26 بين أقوى 142 جيشا في العالم. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T16:46+0000
2022-07-06T16:46+0000
العالم العربي
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جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع أحمد البواردي لسفير جنوب أفريقيا لدى بلاده سعد كاتشاليا، حسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الأربعاء.واستعرض الجانبان علاقات التعاون العسكري التي تربط الدولتين وسبل تطويرها.يذكر أن الجيش الإماراتي يحتل المرتبة رقم 36 عالميا، إضافة إلى امتلاكها قدرات تصنيعية في المجال الدفاعي جعلتها دولة رائدة في هذا المجال.
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العالم العربي

الإمارات وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين

16:46 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Alaa Almotairyطائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018
طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Alaa Almotairy
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تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع جنوب أفريقيا، التي يحتل جيشها المرتبة رقم 26 بين أقوى 142 جيشا في العالم.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع أحمد البواردي لسفير جنوب أفريقيا لدى بلاده سعد كاتشاليا، حسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الأربعاء.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون العسكري التي تربط الدولتين وسبل تطويرها.
يذكر أن الجيش الإماراتي يحتل المرتبة رقم 36 عالميا، إضافة إلى امتلاكها قدرات تصنيعية في المجال الدفاعي جعلتها دولة رائدة في هذا المجال.
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