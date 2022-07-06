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الاتحاد الأوروبي لن يحارب روسيا
الاتحاد الأوروبي لن يحارب روسيا
صرّح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوروبا لن تخوض حربا مع روسيا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:28+0000
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وأضاف بوريل في لقاء مع صحيفة "يوميوري" اليابانية، أن العقوبات هي الرد الرئيسي على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتابع:اقرأ المزيد - الاتحاد الأوروبي لن يخوض حربا مع روسيا
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الاتحاد الأوروبي لن يحارب روسيا

11:28 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 06.07.2022)
© Sputnikالاتحاد الأوروبي لن يحارب روسيا
الاتحاد الأوروبي لن يحارب روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
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صرّح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوروبا لن تخوض حربا مع روسيا.
وأضاف بوريل في لقاء مع صحيفة "يوميوري" اليابانية، أن العقوبات هي الرد الرئيسي على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتابع:
لقد بدأنا في الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، موضحين أنه عندما يتم استفزازنا، يمكن لأوروبا الرد. وبما أننا لا نريد خوض حرب مع روسيا، فإن العقوبات الاقتصادية هي الآن في قلب هذا الرد.
اقرأ المزيد - الاتحاد الأوروبي لن يخوض حربا مع روسيا
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
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