https://arabic.sputniknews.com/20220706/الاتحاد-الأوروبي-لن-يحارب-روسيا-1064724255.html
الاتحاد الأوروبي لن يحارب روسيا
الاتحاد الأوروبي لن يحارب روسيا
صرّح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوروبا لن تخوض حربا مع روسيا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:28+0000
2022-07-06T11:28+0000
2022-07-06T11:29+0000
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وأضاف بوريل في لقاء مع صحيفة "يوميوري" اليابانية، أن العقوبات هي الرد الرئيسي على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتابع:اقرأ المزيد - الاتحاد الأوروبي لن يخوض حربا مع روسيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
الاتحاد الأوروبي لن يحارب روسيا
11:28 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
صرّح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوروبا لن تخوض حربا مع روسيا.
وأضاف بوريل في لقاء مع صحيفة
"يوميوري" اليابانية، أن العقوبات هي الرد الرئيسي على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتابع:
لقد بدأنا في الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، موضحين أنه عندما يتم استفزازنا، يمكن لأوروبا الرد. وبما أننا لا نريد خوض حرب مع روسيا، فإن العقوبات الاقتصادية هي الآن في قلب هذا الرد.