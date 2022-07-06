https://arabic.sputniknews.com/20220706/الاتحاد-الأوروبي-لن-يخوض-حربا-مع-روسيا-1064708325.html
الاتحاد الأوروبي لن يخوض حربا مع روسيا
الاتحاد الأوروبي لن يخوض حربا مع روسيا
صرّح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوروبا لن تخوض حربا مع روسيا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T06:13+0000
2022-07-06T06:13+0000
2022-07-06T06:13+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
وأضاف بوريل في لقاء مع صحيفة "يوميوري" اليابانية، أن العقوبات هي الرد الرئيسي على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتابع:وأضاف أن الإجراءات المتخذة ضد روسيا قد بدأت بالفعل تدخل حيز التنفيذ وسيتم تكثيفها في الأشهر المقبلة.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثّف الغرب ضغوطه على موسكو، وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا، الأمر الذي أدى لتوجيه ضربة خطيرة للغرب لتؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي لن يخوض حربا مع روسيا
تابعنا عبر
صرّح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوروبا لن تخوض حربا مع روسيا.
وأضاف بوريل في لقاء مع صحيفة
"يوميوري" اليابانية، أن العقوبات هي الرد الرئيسي على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتابع:
لقد بدأنا في الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، موضحين أنه عندما يتم استفزازنا، يمكن لأوروبا الرد. وبما أننا لا نريد خوض حرب مع روسيا، فإن العقوبات الاقتصادية هي الآن في قلب هذا الرد.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة ضد روسيا قد بدأت بالفعل
تدخل حيز التنفيذ وسيتم تكثيفها في الأشهر المقبلة.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثّف الغرب ضغوطه على موسكو، وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا، الأمر الذي أدى لتوجيه ضربة خطيرة للغرب لتؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.