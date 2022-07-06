https://arabic.sputniknews.com/20220706/الاتحاد-الأوروبي-يوجه-النمسا-وألمانيا-لملء-خزان-هايداتش-للغاز-بشكل-مشترك-1064719648.html
الاتحاد الأوروبي يوجه النمسا وألمانيا لملء خزان "هايداتش" للغاز بشكل مشترك
الاتحاد الأوروبي يوجه النمسا وألمانيا لملء خزان "هايداتش" للغاز بشكل مشترك
قال وزير الطاقة النمساوي ليونور جوسلر، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي أصدر تعليماته إلى النمسا وألمانيا للتعامل بشكل مشترك مع ملء منشأة لتخزين الغاز في... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T09:40+0000
2022-07-06T09:40+0000
2022-07-06T09:40+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال جوسلر للصحفيين: "العمل جار بشأن الاتفاقية مع ألمانيا. كما تعلمون لدينا تعليمات من الاتحاد الأوروبي بضرورة ملء منشأة تخزين هايداتش بشكل مشترك وهذا يتطلب اتفاقية ثنائية. لقد تقدم العمل في هذا الأمر كثيرا".وقال الوزير إن الخطوة الثانية هي ربط منشأة التخزين بشبكة الغاز النمساوية.وأضاف جوسلر: "لقد قمنا بالفعل بترسيخ هذا الأمر في نظام قانوني، وأتوقع أسرع تنفيذ ممكن لهذا من قبل جميع المعنيين".
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يوجه النمسا وألمانيا لملء خزان "هايداتش" للغاز بشكل مشترك
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قال وزير الطاقة النمساوي ليونور جوسلر، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي أصدر تعليماته إلى النمسا وألمانيا للتعامل بشكل مشترك مع ملء منشأة لتخزين الغاز في منطقة هايداتش النمساوية، مع إعداد اتفاقية ثنائية مقابلة.
وقال جوسلر للصحفيين: "العمل جار بشأن الاتفاقية مع ألمانيا. كما تعلمون لدينا تعليمات من الاتحاد الأوروبي بضرورة ملء منشأة تخزين هايداتش بشكل مشترك وهذا يتطلب اتفاقية ثنائية. لقد تقدم العمل في هذا الأمر كثيرا".
وقال الوزير إن الخطوة الثانية هي ربط منشأة التخزين بشبكة الغاز النمساوية.
وأضاف جوسلر: "لقد قمنا بالفعل بترسيخ هذا الأمر في نظام قانوني، وأتوقع أسرع تنفيذ ممكن لهذا من قبل جميع المعنيين".