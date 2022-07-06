https://arabic.sputniknews.com/20220706/البحرين-تعزي-مصر-بضحايا-قوات-حفظ-السلام-في-مالي-1064724896.html

البحرين تعزي مصر بضحايا قوات حفظ السلام في مالي

البحرين تعزي مصر بضحايا قوات حفظ السلام في مالي

عبرت مملكة البحرين عن تعازيها، ومواستها لمصر، عقب مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام الأممية شرقي مالي في انفجار لغم بقافلتهم، مساء أمس الثلاثاء. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T11:07+0000

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وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "مملكة البحرين تدين بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية مالي (مينوسما)، وأسفر عن استشهاد جنديين مصريين، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة شمال البلاد".وأضافت الخارجية، أنها "عبرت عن تعازي مملكة البحرين ومواساتها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، وإلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين".وشددت الخارجية على "تضامن مملكة البحرين مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وتقديرها لجهود قواتها المسلحة الباسلة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإسهاماتها المشهودة في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي".كما جددت البحرين دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومساعدة جمهورية مالي الصديقة في مساعيها لحماية المدنيين وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي مقتل جنديين من قوات حفظ السلام الأممية شرقي مالي في انفجار لغم بقافلتهم، مساء الثلاثاء.وجاء في بيان البعثة: "هذا الصباح، اصطدمت عربة مصفحة من قافلة لوجستية تابعة للبعثة بلغم على محور تيساليت-غاو. وبحسب تقرير أولي، لقي اثنان من الخوذ الزرق مصرعهما متأثرين بجراحهما، وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة نتيجة هذا الهجوم".وتابع البيان أنه تم إرسال قوة تدخل سريع إلى مكان الحادث وتم إجلاء الجرحى.وأدانت البعثة بشدة هذا الهجوم "الذي قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتلاحظ بقلق الاستخدام المتكرر من قبل الجماعات والعناصر الإرهابية للأجهزة المتفجرة التي تهدف إلى شل عمليات البعثة وعرقلة العودة إلى السلام".

https://arabic.sputniknews.com/20220705/مقتل-جنديين-من-قوات-حفظ-السلام-بانفجار-عبوة-ناسفة-شرقي-مالي--1064690895.html

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