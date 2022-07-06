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الجيش الإسرائيلي يستهدف بالرصاص شابا فلسطينيا ويعتقله ثم يعلن مقتله… وأسرته: الجنود أعدموه بدم بارد
الجيش الإسرائيلي يستهدف بالرصاص شابا فلسطينيا ويعتقله ثم يعلن مقتله… وأسرته: الجنود أعدموه بدم بارد
قتل، صباح اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني يدعى رفيق رياض غنام (20 عاما) برصاص إسرائيلي جنوب جنين. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T07:15+0000
2022-07-06T07:15+0000
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وبحسب مصادر أمنية نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فالشاب قتل برصاص إسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنين.وأصيب غنام بجروح وصفت بالخطيرة بينما كان أمام منزله، خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيلين فجر اليوم، حيث تم اعتقاله بعد إصابته.ونقلت الوكالة عن أسرة غنام تأكيدهم "أن جنود الاحتلال أعدموا الشاب رفيق بدم بارد وأطلقوا عليه النار بقصد القتل أمام منزله، ووضعوه بعد إصابته في كيس أسود واعتقلوه إلى أن تم الاعلان عن استشهاده".وقالت المصادر الأمنية للوكالة الرسمية إن "سلطات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد ولم تسلمه حتى اللحظة".ولفتت الوكالة إلى أن عمة غنام قتلت برصاص إسرائيلي في عمر العشرينيات أيضا خلال انتفاضة الحجارة عام 1988، ووالده جريح سابق وأسير محرر، وشقيقه محمد وعمه هاني أسيران محرران.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/انتقادات-فلسطينية-لواشنطن-بعد-تقرير-لا-يحمل-إسرائيل-مسؤولية-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1064650857.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يستهدف بالرصاص شابا فلسطينيا ويعتقله ثم يعلن مقتله… وأسرته: الجنود أعدموه بدم بارد

07:15 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يقمع فعالية شعبية لرفع العلم الفلسطيني شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية شعبية لرفع العلم الفلسطيني شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قتل، صباح اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني يدعى رفيق رياض غنام (20 عاما) برصاص إسرائيلي جنوب جنين.
وبحسب مصادر أمنية نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فالشاب قتل برصاص إسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنين.
وأصيب غنام بجروح وصفت بالخطيرة بينما كان أمام منزله، خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيلين فجر اليوم، حيث تم اعتقاله بعد إصابته.
ونقلت الوكالة عن أسرة غنام تأكيدهم "أن جنود الاحتلال أعدموا الشاب رفيق بدم بارد وأطلقوا عليه النار بقصد القتل أمام منزله، ووضعوه بعد إصابته في كيس أسود واعتقلوه إلى أن تم الاعلان عن استشهاده".
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة الجزيرة، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
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وقالت المصادر الأمنية للوكالة الرسمية إن "سلطات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد ولم تسلمه حتى اللحظة".
ولفتت الوكالة إلى أن عمة غنام قتلت برصاص إسرائيلي في عمر العشرينيات أيضا خلال انتفاضة الحجارة عام 1988، ووالده جريح سابق وأسير محرر، وشقيقه محمد وعمه هاني أسيران محرران.
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