https://arabic.sputniknews.com/20220706/الحكومة-العمانية-تعلن-دعم-أسعار-القمح-لمنع-ارتفاع-سعر-الطحين-محليا-1064716961.html
الحكومة العمانية تعلن دعم أسعار القمح لمنع ارتفاع سعر الطحين محليا
الحكومة العمانية تعلن دعم أسعار القمح لمنع ارتفاع سعر الطحين محليا
أعلنت شركة المطاحن في سلطنة عمان تلقيها رسالة من الحكومة بدعم أسعار القمح في البلاد نظرًا لارتفاعه عالمياً. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T08:57+0000
2022-07-06T08:57+0000
2022-07-06T08:57+0000
أخبار عمان
سلطنة عمان
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101457/10/1014571077_0:533:2047:1684_1920x0_80_0_0_2cb5c8b2ea7d758555cb68d1c1124f5e.jpg
وبحسب المستند الذي نشرته صحيفة "عمان نيوز"، "أفصحت شركة المطاحن العمانية عبر عن تلقيها رسالة من الحكومة بدعم القمح وذلك ابتداء من الأول من مايو (أيار) 2022".وأضاف أن هذا الدعم "يأتي نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار الحبوب عالميًا وحرص الحكومة على عدم ارتفاع أسعار الطحين في السوق المحلي. وسوف يتم الإفصاح عن بيانات الدعم في القوائم المالية".وتراجعت العقود الآجلة المعيارية للقمح في شيكاغو في الأيام الماضية، إلى مستويات ما قبل الأزمة الأوكرانية، مع تسارع الحصاد في نصف الكرة الشمالي وغرق أسواق السلع الأساسية في مخاوف بشأن الركود الاقتصادي.
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101457/10/1014571077_0:341:2047:1876_1920x0_80_0_0_389b694855b141ba8123db2b0a38d4dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار عمان, سلطنة عمان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحكومة العمانية تعلن دعم أسعار القمح لمنع ارتفاع سعر الطحين محليا
تابعنا عبر
أعلنت شركة المطاحن في سلطنة عمان تلقيها رسالة من الحكومة بدعم أسعار القمح في البلاد نظرًا لارتفاعه عالمياً.
وبحسب المستند الذي نشرته صحيفة "عمان نيوز"، "أفصحت شركة المطاحن العمانية عبر عن تلقيها رسالة من الحكومة بدعم القمح وذلك ابتداء من الأول من مايو (أيار) 2022".
وأضاف أن هذا الدعم "يأتي نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار الحبوب عالميًا وحرص الحكومة على عدم ارتفاع أسعار الطحين في السوق المحلي. وسوف يتم الإفصاح عن بيانات الدعم في القوائم المالية".
وتراجعت العقود الآجلة المعيارية للقمح في شيكاغو في الأيام الماضية، إلى مستويات ما قبل الأزمة الأوكرانية، مع تسارع الحصاد في نصف الكرة الشمالي وغرق أسواق السلع الأساسية في مخاوف بشأن الركود الاقتصادي.