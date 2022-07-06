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https://arabic.sputniknews.com/20220706/الحكومة-العمانية-تعلن-دعم-أسعار-القمح-لمنع-ارتفاع-سعر-الطحين-محليا-1064716961.html
الحكومة العمانية تعلن دعم أسعار القمح لمنع ارتفاع سعر الطحين محليا
الحكومة العمانية تعلن دعم أسعار القمح لمنع ارتفاع سعر الطحين محليا
أعلنت شركة المطاحن في سلطنة عمان تلقيها رسالة من الحكومة بدعم أسعار القمح في البلاد نظرًا لارتفاعه عالمياً. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T08:57+0000
2022-07-06T08:57+0000
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وبحسب المستند الذي نشرته صحيفة "عمان نيوز"، "أفصحت شركة المطاحن العمانية عبر عن تلقيها رسالة من الحكومة بدعم القمح وذلك ابتداء من الأول من مايو (أيار) 2022".وأضاف أن هذا الدعم "يأتي نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار الحبوب عالميًا وحرص الحكومة على عدم ارتفاع أسعار الطحين في السوق المحلي. وسوف يتم الإفصاح عن بيانات الدعم في القوائم المالية".وتراجعت العقود الآجلة المعيارية للقمح في شيكاغو في الأيام الماضية، إلى مستويات ما قبل الأزمة الأوكرانية، مع تسارع الحصاد في نصف الكرة الشمالي وغرق أسواق السلع الأساسية في مخاوف بشأن الركود الاقتصادي.
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أخبار عمان, سلطنة عمان, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الحكومة العمانية تعلن دعم أسعار القمح لمنع ارتفاع سعر الطحين محليا

08:57 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Georgij Petrusov / الذهاب إلى بنك الصورالقمح
القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Georgij Petrusov
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أعلنت شركة المطاحن في سلطنة عمان تلقيها رسالة من الحكومة بدعم أسعار القمح في البلاد نظرًا لارتفاعه عالمياً.
وبحسب المستند الذي نشرته صحيفة "عمان نيوز"، "أفصحت شركة المطاحن العمانية عبر عن تلقيها رسالة من الحكومة بدعم القمح وذلك ابتداء من الأول من مايو (أيار) 2022".
وأضاف أن هذا الدعم "يأتي نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار الحبوب عالميًا وحرص الحكومة على عدم ارتفاع أسعار الطحين في السوق المحلي. وسوف يتم الإفصاح عن بيانات الدعم في القوائم المالية".
وتراجعت العقود الآجلة المعيارية للقمح في شيكاغو في الأيام الماضية، إلى مستويات ما قبل الأزمة الأوكرانية، مع تسارع الحصاد في نصف الكرة الشمالي وغرق أسواق السلع الأساسية في مخاوف بشأن الركود الاقتصادي.
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