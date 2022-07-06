https://arabic.sputniknews.com/20220706/الخارجية-الروسية-تحث-الغرب-على-عدم-خلق-تهديد-كيميائي-روسي-معدوم--1064787891.html

الخارجية الروسية تحث الغرب على عدم خلق تهديد كيميائي روسي "معدوم"

الخارجية الروسية تحث الغرب على عدم خلق تهديد كيميائي روسي "معدوم"

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تدعو الغرب إلى الكف عن ترهيب المجتمع الدولي "بتهديد كيميائي روسي" مزعوم. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T19:59+0000

2022-07-06T19:59+0000

2022-07-06T19:59+0000

ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية

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وقالت زاخاروفا على هامش الدورة الـ100 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "ندعو الدوائر السياسية في الدول الغربية إلى التوقف عن ترهيب المجتمع الدولي بتهديد كيميائي روسي معدوم من الأساس".وأضافت: "مخاوف أخطر جرائم الحرب تتضاعف، اللوم على ذلك يقع بالكامل على عاتق أولئك الذين بتجاهلون التزاماتهم بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، يجعلون أسوأ سيناريو ممكنا في أوكرانيا".وتابعت زاخاروفا: "إن أعضاء الناتو بقيادة الولايات المتحدة، يظهرون مرة أخرى موقفًا مدمرًا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لزيادة تسييس أنشطة هذه المنصة المتعددة الأطراف، مما يعرض روسيا لهجمات مسعورة باتهامات لا أساس لها بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية".كما أشارت زاخاروفا: "توجد يوميًا تقريبًا معلومات موثوقة تمامًا حول الاستفزازات الكيماوية والتخريب في منشآت الصناعات الكيماوية التي يتم إعدادها من قبل القوميين الأوكران المتطرفين في جنوب شرقي أوكرانيا".وشددت زاخاروفا على أن "روسيا تواصل معارضة التسييس غير المحدود من قبل الدول الغربية لأنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".واختتمت زاخاروفا: "بالتعاون مع شركائنا والأشخاص ذوي التفكير المماثل، سنواصل بذل قصارى جهدنا لاستعادة روح التكافل وسلطة هذا الهيكل الدولي على منصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

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ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية