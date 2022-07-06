https://arabic.sputniknews.com/20220706/الخارجية-الروسية-ترحب-بقرار-الإيكواس-رفع-العقوبات-عن-مالي-1064727661.html
الخارجية الروسية ترحب بقرار "الإيكواس" رفع العقوبات عن مالي
الخارجية الروسية ترحب بقرار "الإيكواس" رفع العقوبات عن مالي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تقيم بشكل إيجابي قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" برفع العقوبات عن مالي. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T12:06+0000
2022-07-06T12:06+0000
2022-07-06T12:06+0000
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وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، اليوم الأربعاء: "نحن مقتنعون بأن القرار الذي اتخذته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا برفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة منذ ستة أشهر ضد السلطات المالية سيسمح لها بالتركيز بشكل أكبر على تحقيق هدفها الرئيسي - التحرير الكامل للبلاد من وجود العصابات، القضاء على التهديد الإرهابي والتحضير لانتخابات عامة"، مشيرا إلى أن روسيا لديها موقف إيجابي تجاه قرار الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.هذا وذكرت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق، نقلا عن أحد المشاركين في القمة أن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قرروا، عقب القمة في غانا، رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن مالي.يذكر أن الإيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) فرضوا عقوبات على مالي في يناير بعد أن أعلنت الحكومة التي يقودها الجيش تأجيل الانتخابات. ثم قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) ، وإغلاق الحدود مع البلاد ووقف الجزء الأكبر من المعاملات المالية. في مارس ، علق الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا العقوبات المفروضة على مالي.
https://arabic.sputniknews.com/20200823/مالي-وسطاء-غرب-أفريقيا-يناقشون-العقوبات-مع-المجلس-العسكري-1046336450.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار مالي, قمة الإكواس
الخارجية الروسية ترحب بقرار "الإيكواس" رفع العقوبات عن مالي
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تقيم بشكل إيجابي قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" برفع العقوبات عن مالي.
وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، اليوم الأربعاء: "نحن مقتنعون بأن القرار الذي اتخذته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا برفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة منذ ستة أشهر ضد السلطات المالية سيسمح لها بالتركيز بشكل أكبر على تحقيق هدفها الرئيسي - التحرير الكامل للبلاد من وجود العصابات، القضاء على التهديد الإرهابي والتحضير لانتخابات عامة"، مشيرا إلى أن روسيا لديها موقف إيجابي تجاه قرار الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
هذا وذكرت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق، نقلا عن أحد المشاركين في القمة أن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قرروا، عقب القمة في غانا، رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن مالي.
يذكر أن الإيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) فرضوا عقوبات على مالي في يناير بعد أن أعلنت الحكومة التي يقودها الجيش تأجيل الانتخابات. ثم قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) ، وإغلاق الحدود مع البلاد ووقف الجزء الأكبر من المعاملات المالية. في مارس ، علق الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا العقوبات المفروضة على مالي.