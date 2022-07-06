https://arabic.sputniknews.com/20220706/الخارجية-الروسية-تعلن-مشاركة-لافروف-بافتتاح-سفارة-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1064722861.html
الخارجية الروسية تعلن مشاركة لافروف بافتتاح سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية
الخارجية الروسية تعلن مشاركة لافروف بافتتاح سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، افتتاح سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، يوم الثلاثاء الموافق لـ12 يوليو/ تموز. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:40+0000
2022-07-06T10:40+0000
2022-07-06T10:40+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال أليكسي زايتسيف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيشارك في حفل الافتتاح.وأوضح زايتسيف خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "في 12 يوليو/تموز، سيشارك وزير الخارجية الروسي في حفل افتتاح سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، والواقعة في شارع غروخولسكي، المبنى 13، الكتلة 2".وأضاف أن "افتتاح السفارة سيحضره أيضًا ممثلو القيادة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية والأوساط الاجتماعية والسياسية ورجال الأعمال".وصرحت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا، أولغا ماكييفا، في 1 حزيران/يونيو، أن سفارة الجمهورية قد تفتتح في موسكو في أواخر يونيو/حزيران أو أوائل يوليو/تموز.وأضافت ماكييفا، قائلة في تصريح لـ"سبوتنيك": "الآن كل شيء يعتمد فقط على حقيقة أنه يتم تجديد المباني التي اخترناها. وعندما يتم الانتهاء من جميع الأعمال الضرورية، أعتقد أنه سيكون نهاية شهر يونيو - بداية شهر يوليو، سنكون قادرين على الافتتاح وبدء عمل كامل".ووفقا لماكييفا، العمل الفعلي للسفارة جاري بالفعل، وقالت: "خلال رحلاتي إلى موسكو، لدي اجتماعات، بما في ذلك مع مواطنينا الذين يقيمون مؤقتا هنا، في موسكو وضواحيها".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/لافروف-يبحث-مع-وزير-خارجية-لوغانسك-والنائب-الأول-لوزير-خارجية-دونيتسك-تبادل-السفارات-1059136300.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
الخارجية الروسية تعلن مشاركة لافروف بافتتاح سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، افتتاح سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، يوم الثلاثاء الموافق لـ12 يوليو/ تموز.
وقال أليكسي زايتسيف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيشارك في حفل الافتتاح.
وأوضح زايتسيف خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "في 12 يوليو/تموز، سيشارك وزير الخارجية الروسي في حفل افتتاح سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، والواقعة في شارع غروخولسكي، المبنى 13، الكتلة 2".
وأضاف أن "افتتاح السفارة سيحضره أيضًا ممثلو القيادة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية والأوساط الاجتماعية والسياسية ورجال الأعمال".
وصرحت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا، أولغا ماكييفا، في 1 حزيران/يونيو، أن سفارة الجمهورية قد تفتتح في موسكو في أواخر يونيو/حزيران أو أوائل يوليو/تموز.
وأضافت ماكييفا
، قائلة في تصريح لـ"سبوتنيك": "الآن كل شيء يعتمد فقط على حقيقة أنه يتم تجديد المباني التي اخترناها. وعندما يتم الانتهاء من جميع الأعمال الضرورية، أعتقد أنه سيكون نهاية شهر يونيو - بداية شهر يوليو، سنكون قادرين على الافتتاح وبدء عمل كامل".
ووفقا لماكييفا، العمل الفعلي للسفارة جاري بالفعل، وقالت: "خلال رحلاتي إلى موسكو، لدي اجتماعات، بما في ذلك مع مواطنينا الذين يقيمون مؤقتا هنا، في موسكو وضواحيها".